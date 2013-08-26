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Spor

Çakar'a göre; Terim'in Milli Takım'a gelmesi için Başbakan, Aysal'ı aradı

Ahmet Çakar: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Ünal Aysal'ı arayarak Fatih Terim'in Milli Takım'ın başına geçmesi gerektiğini söylemiştir. İstemese de Aysal, Fatih Terim'e izin vermiştir

26 Ağustos 2013 15:06

FIFA kokartlı eski hakem Ahmet Çakar, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in Milli Takım’ın başına geçmesi için Başbakan Tayyip Erdoğan’ın Galatasaray Başkanı Ünal Aysal’ı aradığını söyledi.

Beyaz TV yorumcusu Ahmet Çakar, 1-1'lik maç sonrası Galatasaray'ın Bursaspor tarafından oyundan silindiğini söyledi.

Drogba'nın tavrına da parantez açan Ahmet Çakar, “Aldığım duyuma göre camı çerçeveyi indirmiş” dedi. Programın ilerleyen bölümünde Ertem Şener konuyu düzelterek, 'Böyle bir şey yok, bunu düzeltelim' dedi.

 

Ahmet Çakar'ın iddiaları şöyle;

Ahmet Çakar: Gençlerbirliği hocası hem takımı, hem Milli Takımı çalıştırabilir. Ama Galatasaray farklı. Çünkü her puanı altın değerinde...

Ahmet Çakar: Fatih Terim, 4 yıl Milli Takım'da!

Ahmet Çakar: Fatih Terim bundan sonra benim için Karton İmpratordur...

Ahmet Çakar: Bursaspor, ikinci yarıda oyunu adeta domine etti... Fatih Terim'in Milli Takım'ı çalıştırması Galatasaray'a zarar verir!

Ahmet Çakar: Soyunma odasında Drogba'nın camı çerçeveyi indirdiği yönünde iddialar var, bu yönde duyumlar aldım.

Ahmet Çakar: Geçen hafta ŞAMPİ demiştim Pİ'yi alıyorum ŞAM olacak

Ahmet Çakar: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Ünal Aysal'ı arayarak Fatih Terim'in Milli Takım'ın başına geçmesi gerektiğini söylemiştir. İstemese de Aysal, Fatih Terim'e izin vermiştir.

 

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