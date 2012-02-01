-Çakar: ''Su zamları dayanaksız kaldı'' ANKARA (A.A) - 01.02.2012 - Tüketici Hakları Derneği (THD) Genel Başkanı Turhan Çakar, Anayasa Mahkemesinin su tarifeleri tespitinde, yüzde 10'dan aşağı olmayacak nispetinde kar oranının esas alınacağına ilişkin Kanun hükmünü iptaline ilişkin, ''Bazı büyükşehir belediyelerince yapılan insafsız su zamları dayanaksız kaldı'' dedi. Çakar, dernek merkezinde yaptığı açıklamada, THD'nin İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 23. maddesinde yer alan ''yüzde 10'dan aşağı olmayacak nispetinde bir kar oranı esas alınır'' hükmüne karşı Ankara 1. İdare Mahkemesinde dava açtıklarını anımsattı. Mahkemenin, bu maddenin Anayasanın 2. maddesine aykırı olduğunu öne sürdüğünü ve iptali için Anayasa Mahkemesine götürdüğünü hatırlatan Çakar, Anayasa mahkemesinin inceleme sonucunda ''...yüzde 10'dan aşağı olmayacak nispetinde...'' ibaresinin Anayasaya aykırı olduğuna ve iptaline, ''...bir kar oranı esas alınır'' ibaresinin Anayasaya aykırı olmadığına ve itirazın reddine karar verdiğini ifade etti. ''Anayasa Mahkemesinin bu kararına göre, başta Ankara Büyükşehir Belediyesi olmak üzere bazı büyükşehir belediyelerince yapılan insafsız su zamları dayanaksız kaldı'' değerlendirmesinde bulunan Çakar, şunları kaydetti: ''Artık büyükşehir belediyelerinin suyu kar aracı olarak düşünmeyip, evrensel insan hakları ve evrensel tüketici hakları doğrultusunda değerlendirerek su eşittir yaşam olduğu noktasından hareket etmeleri gerekir.'' Çakar, büyükşehir belediyelerinin Anayasa mahkemesinin kararına göre, suyu 1 kuruşluk sembolik bir karla tüketicinin hizmetine sunabileceğini dile getirerek, ''Büyükşehir belediyelerinin bu konuda takipçisi olacağız. Hangi büyükşehir belediyesinin tüketici haklarından, insan haklarından, kamu yararından ve sosyal belediyecilik anlayışından yana olduğunu, hangilerinin olmadığını kamuoyuna ve tüketicilere açıklayacağız'' dedi.