Çakar: M. United maçını Adnan Polat'a sorun

T24 - Sabah gazetesi yazarı Ahmet Çakar twitter'dan "1993-94 sezonunda oynanan Galatasaray-Manchester United maçını siz bir de Sami Çölgeçen, Kurt Röthlisberger ve Adnan Polat'a sorun" diye yazdı.



Sabah gazetesi yazarı spor yorumcusu Ahmet Çakar 1993-94 sezonunda Galatasaray ile Manchester United arasında oynanan Şampiyonlar Ligi eleme turu rövanş maçı hakkında yazdıkları "20 yılda hakem hataları ve tuhaf işlerden 3 Büyükler fazlaca yararlanmış ama en çok da Galatasaray yararlanmıştır laflarımı tv'lerden çok duymuştunuz" diye başladı ve şöyle devam etti:



"Mesela her şey düzgün olsa idi; G.Saray İstanbul'da M.United'ı eleyip ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne giremezdi. GS'lilerin milat dediği maçı siz bir de Sami Çölgeçen, Kurt Röthlisberger ve Adnan Polat'a sorun



. Ağır iddia: Ben ve Sami Çölgeçen birlikte bir odaya gireceğiz. KURAN'ı da masaya koyacağız ve göz göze gelip en sevdiklerimiz üzerine yemin edeceğiz. Ben diyeceğim ki; 2 Kasım 1993 gecesini hatırlıyor musun Sami Abi? O soğuk geceyi...



Hani Sarıyer Urcan'da yenilen balıktan sonra saat 24:00... Sami gözlerime bakıp 'Eeee' diyecek.



Saat 24:00 sularında Kurt Röthlisberger sana "I can help you because tomorrow is very important for Turkey and GS" (Sana yardım ederim çünkü yarın Türkiye ve GS için çok önemli) dedi mi, demedi mi diyeceğim.



Elimiz KURAN'da ve en sevdiklerimizin üzerine yemin ederek.





'Kod adı Rahmi'



Mesela Erman'ın bir dönem FIFA hakemi olan Serdar Çakman-Adnan Polat ikilisini sizlere anlatmasını çok isterim. Aynı Kurt Röthlisberger Avrupa'da bazı takım ve milli takımların (Türk de var) hakem bağlama operasyonlarında kullanılmış ve İsviçre polisi tarafından yakalanmıştır. Türkiye operasyonlarında kod adı Rahmi idi. Ona bu kod adını bulan ve takan eski TFF Başkanı Levent Bıcakcı idi."...