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Çakar lambaya 192 lira ceza geliyor

'Çakar lamba' taktırdığı tespit edilen sivil araçların sahiplerine, 192 lira para cezası kesilecek.

06 Aralık 2016 11:40

Trafikte 'çakar lamba'lı sivil araçlara 192 lira para cezası kesilecek. Bakanlık, valilikler ve 81 ilin emniyet müdürlüklerine gönderdiği yazıda, çakar lamba takılı sivil araçların plaka numaralarını istedi.Çakar lamba taktırdığı tespit edilen sivil araçların sahiplerine, 192 TL para cezası kesilecek. Bu araçlar, bir süre trafikten men edilecek. Araçlardaki donanımlar söktürülecek.

İçişleri Bakanlığı, resmi plakalı olmayan ve üzerinde "tepe lambası" ya da çakar lambabulunan bazı araçların trafikte tehlike oluşturmaya başladığını tespit ederek 2012 yılında bir genelge yayımladı. Habertürk'ten Elif Nurgül Çülük'ün haberine göre genelgede, sadece cankurtaranların, acil hasta taşıyan araçların, hükümlü, sanık veya suçluyu takip eden, emniyet ve asayişi korumak adına olay yerine gitmekte olan zabıta ve polis araçlarının geçiş üstünlüğüne sahip olabileceği belirtildi.

 

Trafikten men

 

Özellikle araçların ön panjurlarının iç kısmında kırmızı-mavi yanıp sönen çakar lambası, tepe lambası ve sirenlerin yasadışı olarak kullanıldığına dikkat çekilen genelgede, söz konusu cihazların ambulans, itfaiye, polis ve resmi koruma araçlarına takılabileceği kaydedildi. Uyarıları dikkate almayan sürücülere para cezası kesileceği vurgulandı.

Bu genelgeye ve ilgili diğer mevzuata karşın söz konusu cihazlar sivil plakalı araçlara takılmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı, trafikte "geçiş üstünlüğü"ne sahipmiş gibi hareket eden çakar lambalı araçları yakın markaja aldı.

Bakanlık, başta valilikler olmak üzere 81 ilin emniyet müdürlüklerine, kaymakamlıklara yazı göndererek çakar lamba takılı sivil araçların plaka numaralarını istedi. Çakar lamba taktırdığı tespit edilen sivil araçların sahiplerine, 192 TL para cezası kesilecek.

Bu araçlar, bir süre trafikten men edilecek. Araçlardaki donanımlar söktürülecek. Araçlara kanun dışı çakar lamba taktığı tespit edilen yerlere de ceza kesilecek.

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