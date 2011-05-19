-ÇAKAL CARLOS'TAN, USAME BİN LADİN YORUMU STOCKHOLM (A.A) - 19.05.2011 - Soğuk Savaş döneminin bir numaralı teröristi Çakal Carlos, ABD güçlerince Pakistan'da öldürülen El Kaide lideri Usame Bin Ladin'in şehit olduğunu, Ladin'in, "yaptıklarından, sergilediği örneklerden ötürü" yüzlerce yıl anımsanacağını söyledi. Fransa'da hapis cezasını çekmekte olan Carlos, İsveç ulusal televizyonuna telefonla verdiği demecinde, ABD Başkanı Barck Obama'yı ise hiç kimsenin anımsamayacağını ileri sürdü. Asıl adı Ilich Ramirez Sanchez olan Carlos, 1975 yılında iki Fransız ajanı ve bir muhbiri öldürmek, Fransa'da 1982-1983 yıllarında çeşitli bombalı saldırılar düzenlemek gibi suçlarla müebbet hapse mahkum edilmişti.