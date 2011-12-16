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Dünya

Çakal Carlos'a bir müebbet daha PARİS (A.A)

16 Aralık 2011 10:28

-Çakal Carlos'a bir müebbet daha PARİS (A.A) - 16.12.2011 - Fransa'da yeniden yargılanan Venezuela doğumlu, dünyaca ünlü terörist Çakal Carlos lakaplı İlich Ramirez Sanchez, 1980'lerde Fransa'da gerçekleştirilen 4 saldırıyla ilgili ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Fransız mahkemesinin dün açıkladığı kararda, İlich Ramirez Sanchez'in, 1982-83 yıllarında Fransa'da 11 kişinin ölümüne, 140'dan fazla kişinin yaralanmasına neden olan 4 saldırıyı azmettirmekten suçlu bulunduğu bildirildi. Fransa'da idam cezası olmadığı için Sanchez'in ömür boyu hapis cezasına çarptırıldığı açıklandı. Ağustos 1994'te Sudan'da yakalanan Çakal Carlos, 1975'te Paris'te ikisi polis üç kişinin öldürülmesiyle ilgili 1997'de yargılandığı davada ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. Carlos, halen Fransa'da hapiste bulunuyor. 

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