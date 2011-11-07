Çakal Carlos: Eylemlerimde 2 bin kişi öldü

T24 - Fransa’da yeniden yargılanan “Çakal Carlos” lakaplı İlich Ramirez Sanchez, mesleğinin devrimcilik olduğunu söyledi. Sanchez, “1500-2000 kişinin ölümüne neden oldum, 200'den fazla sivil kurban yok” dedi.



Fransa'da bugün yeniden yargılanmaya başlayan dünyaca ünlü terörist "Çakal Carlos" lakaplı İlich Ramirez Sanchez, yüzden fazla saldırıda 1500 ila 2000 kişinin ölümüne yol açtığını söyledi.



Venezuelalı ünlü terörist Fransa'da 1982 ve 1983 yıllarında düzenlenen ve 11 kişinin öldüğü, 150 kişinin yaralandığı 4 ayrı saldırıyla ilgili olarak Paris Ağır Ceza Mahkemesinde bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Davada karar 16 Aralık'ta verilecek.



Carlos, basının büyük ilgi gösterdiği duruşmanın başında yargıcın sorusunu, "Mesleğim devrimcilik" diye yanıtladı.



Çakal Carlos, dava öncesinde Venezuela'da yayımlanan El Nacional gazetesine telefonla verdiği demeçte de düzenlediği saldırılardaki sivil kayıplar konusundaki soruya, "Fazla değil, hesapladım, yüzde 10'a ulaşmıyor. 1500 ila 2000 ölü arasında 200'den fazla sivil kurban yok" diye yanıt verdi.



"Eşgüdümü" altında 100'den fazla saldırı düzenlendiğini anlatan 62 yaşındaki Carlos, bu saldırıların çok iyi organize edildiğini söyledi, ancak bunlarla ilgili ayrıntı vermedi.



Çakal Carlos'tan organizatör veya fail olarak kuşkulanılan başlıca terörist eylemler 1973 sonu ve 1984 başı arasındaki 10 yıllık bir döneme yayılıyor ve bunlarda en az 20 kişinin öldüğü belirtiliyor.



Ramirez Sanchez, şimdiye kadar sadece Aralık 1975'te Opec teşkilatının Viyana'daki genel merkezinde 70 kişinin rehin alındığı ve 3 kişinin öldüğü eylemi üstlenmişti.



Ağustos 1994'te Sudan'da yakalanan Venezuela vatandaşı Carlos, 1975'te Paris'te ikisi polis üç kişinin öldürülmesiyle ilgili 1997'de yargılandığı davada ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.





