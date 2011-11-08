-Cain'e dördüncü suçlama WASHINGTON (A.A) - 07.11.2011 - ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin başkanlık adaylarından Herman Cain'e taciz suçlaması getiren kadınların sayısı dörde yükseldi. Sharon Bialek, kameralar karşısında yaptığı açıklamada 1997 yılında iş bulabilmek için yardımını istediği Cain'in cinsel tacizine uğradığını iddia etti. Bialek, 1996-1997 yılları arasında Ulusal Restoran Birliği'nin Eğitim Vakfı için çalıştığını, ancak vakfın işine son verdiğini söyledi. Sevgilisinin önerisiyle iş bulabilmek için Cain'den yardım istediğini belirten Bialek, Cain'in arabasında kendisine cinsel tacizde bulunduğunu ileri sürdü. Cain hakkında daha önce üç kadın benzeri suçlamalarda bulunmuştu. İddiaların ardından bir açıklama yayımlayan Cain'in ofisi, suçlamaları kesin bir dille reddetti. Cain, Cumhuriyetçi Parti içinde sürpriz bir çıkış yaparak, son günlerde yapılan bir çok kamuoyu yoklamasında Cumhuriyetçi adaylar arasında birinci sırada yer almıştı.