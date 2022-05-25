BAE'ye yönelik sözleri parti içinde tartışmaya neden olan Cahit Özkan'ın yerine, AKP Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç getirildi

Özkan ne söylemişti?

Armağan Çağlayan'ın programına katılan Özkan, kendisine yönetilen "Yakın zamanda Birleşik Arap Emirlikleri ile yeniden ilişkiler kuruldu, imzalar atıldı. Ama hükümete yakın çevreler BAE'yi 15 Temmuz'un sponsoru ilan etmişti. Arada ne değişti?" sorusuna şöyle yanıt vermişti:

“15 Temmuz’un mademki finansörü, mademki Türkiye’ye kast eden FETÖ terör örgütü ve Türkiye düşmanlarının finansörü, Birleşik Arap Emirlikleri. Esas sormamız gereken soru şu: Biz buna inanıyoruz, siz inanıyor musunuz? Biz de inanıyoruz. O zaman siz niye Birleşik Arap Emirlikleri ile beraber ilişki kurmamızı istediniz?

Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi bize ‘Niye Birleşik Arap Emirlikleri'ni dışlıyorsunuz?’ dedi. Sanki Birleşik Arap Emirlikleri dünyanın tek uluslararası süjesi ve onlarla ilişki kurmadık diye Türkiye uluslararası toplumda yalnızlaştığı ifadelerini kullandılar. Yahu benim çıkarım neyi gerektiriyorsa…

Benim şöyle bakmam lazım, belki de Birleşik Arap Emirlikleri baktı ki Türkiye'ye diz çöktüremiyor, baktı ki Türkiye'nin istiklalini engelleyemiyor, baktı ki Türkiye'ye dayanmadan, Türkiye ile birlikte yürümeden bölgesel ve küresel anlamda kendi menfaatlerinin aleyhine bazı şeyler ortaya çıkıyor, o zaman Birleşik Arap Emirlikleri -ben böyle okuyorum çünkü- teslim oldu. İşte güvenli enerji arzının Türkiye olmadan olamayacağını uluslararası toplum kabul etti.”

AKP Sözcüsü'nden tepki: Partimizin görüşlerini yansıtmamakta

Özkan'ın söz konusu açıklamasının ardından AKP Sözcüsü Ömer Çelik, “Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerine dair beyanları partimizin görüşlerini yansıtmamaktadır” açıklamasını yapmıştı.

Birleşik Arap Emirlikleri’ne yönelik sözleri parti içinde tartışmalara neden olan olan AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan’ın görevden alındığı iddiaları gündeme gelmişti.