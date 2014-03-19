Cahill attı, Galatasaraylılar baktı

Şampiyonlar Ligi 2. Tur rövanş maçında Galatasaray zorlu Chelsea deplasmanına konuk olurken sarı kırmızılı ekibin yediği ikinci gol taraftarları isyan ettirdi.
Arena'da 1-1 biten maçın rövanşında büyük umutlarla sahaya çıkan Galatasaray, devreyi 2-0 geride tamamlarken maçın 42. dakikasında Cahill farkı 2'ye çıkartan golü attı.
Chelsea'nin savunma oyuncusu, korner sonrası yaşanan karambolde topu ağlara gönderirken bu sırada 4 Galatasaraylı oyuncunun ceza sahası içinde pozisyonu izlemesi sarı kırmızılı taraftarları çileden çıkardı.