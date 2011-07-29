Çağrıcı: Öğretmenlerin ve din adamlarının ciddi eksikleri var

T24 - İstanbul Müftüsü Prof. Mustafa Çağrıcı, son zamanlarda tırmanarak artan kadına şiddet olaylarında öz eleştiri yaptı. Çağrıcı, “İki kurumun kadına şiddet konusunda ciddi eksikleri var. Öğretmenler ve din adamları.. Toplumu eğiten bizler değil miyiz? Demek ki okulda ve camide verilen eğitimde sorun var ki, ortaya çıkan mahsul defolu!” dedi.













ABD Başkanı Obama ve Vatikan Lideri Papa’yı Sultanahmet Camii’nde ağırlayan ve birçok Avrupa ülkesinde İslamiyet ve Müslümanlık konusunda başvurulan isimlerin başında gelen İstanbul Müftüsü Mustafa Çağırıcı, Ramazan’a saatler kala, kadın hakları ve şiddet konusunda Vatan gazetesine çarpıcı açıklamalar yaptı:

Kadınlara camide özel yer



“Camilerden hizmet almak isteyen kadınlara hak ettikleri hizmetleri sunmak istiyoruz. Sürekli olarak kadın sivil toplum kuruluşları ve kadın yazarların fikrini alıyoruz. İstanbul’da 3 bin 94 cami var. İkişer kişiden oluşan 30 ekip kurup camileri denetliyor, kamuoyu araştırma şirketlerine anketler yaptırıyoruz. Kadınlar, camilerin bodrum katlarında namaz kılmak istemiyor. İmamı, kürsüyü, camiyi görmek istediklerini belirtiyor. Kadınların ibadet yerlerinde bir kenara atılmış hissine kapılmaması için bizzat talimat verdim. Mahvel olan tüm camilerde kadınlara özel ibadet yerleri ayrılacak. Ayrıca yine hanımlara özel abdest yerleri yaptırıyoruz.”

Onlar ilkel mahluklardır



“Kadın cinayetlerini izledikçe büyük üzüntü duyuyorum. Dinimiz vahşetin her türünü yasaklayıp, lanetlemiştir. Hiç kimsenin, hangi nedenle olursa olsun, bir başkasını öldürme hakkı olamaz. Ülkemizde yargı kurumları, yasal, meşru zeminler varken kadına şiddet uygulayan insan ilkel bir mahluktur.”

Öz eleştiri yapmalıyız



“İki kurumun kadına şiddet konusunda ciddi eksikleri olduğunu düşünüyorum. Öğretmenler ve din adamları.. Toplumu eğiten bizler değil miyiz? Demek ki okulda ve camide verilen eğitimde sorun var ki, ortaya çıkan mahsul defolu! Öz eleştiri yapmalıyız.”

Yabancılardan utanıyorum



“Dünyanın birçok yerinden misafirim geliyor. İslam dünyasında kadının geri bırakılması ve şiddet konusunu açtıklarında konuklarımdan maalesef utanıyorum. Oysa ki benim dinim, kadını baş tacı yapmıştır. Peygamber efendimiz, kadınlara tek bir incitici söz söylememiştir. Bu utanç manzarasını silip atmalıyız.”



