Çağrı merkezlerine Yıldırım uyarısı

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, çağrı merkezlerinde bekleme sürelerinin uzamasında bir iyiniyet olmadığını farkettiklerini belirterek, "Çağrı merkezlerini, aboneleri çok fazla telefonda abur cubur laflarla tutarak ilave para kazanma aracı olarak kimse görmesin. Bunu yapmaya devam ederlerse, bunun bedeli ağır olur" dedi.



Yıldırım, Dijital fikir yarışması "Webstar Türkiye"nin ödül törenine katıldı.



Toplantı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, (BTK) Telekomünikasyon İletişim Bakanlığında başlatılan incelemeye ilişkin bir soru üzerine, kurumun sinyal takibi ve internet kanalıyla çocukların istismarına yönelik bazı faaliyetleri önleme görevi yürüttüğünü hatırlatarak, "Bu işleri yaparken bazı şikayetler de olabiliyor. Bu konuda davalar da açılabiliyor. Türkiye'de yargının işleyişi belli, dava açarsınız, bilirkişi tayin edilir, onlar gelir bakar, raporlarını hazırlar, hakime verirler, hakim de kararını verir. Bu işin evveliyatı basında zaten yer aldı. Şu andaki aşama da bu sürecin bir parçasıdır, rutin bir işlemdir diye düşünüyorum" dedi.



Çağrı merkezlerinde bekleme sürelerinin uzunluğuna ilişkin şikayetler konusunda ise Bakan Yıldırımn, çağrı merkezleri işinin hızla büyüdüğünü ve Türkiye'de cirosunun 315 milyon liraya, çalışan sayısının da 10 binin üzerine ulaştığını belirtti.



Yıldırım, çağrı merkezleri yaygınlaştıkça vatandaşlardan beklemelerin uzamasına ilişkin şikayetler almaya başladıklarını ifade ederek, şöyle konuştu: "Hal böyle olunca biz burada bir iyiniyet olmadığını farkettik. Bu şikayetleri dikkate aldık ve BTK'ya 'bu konuda görevinizi yapın' diye uyarımızı yaptık. BTK artık bu işin takipçisi olacak. Bakanlığımızda Haberleşme Genel Müdürlüğü de aynı şekilde takipçisi olacak. Çağrı merkezlerini ticarete dönüştürme, aboneleri çok fazla telefonda abur cubur laflarla tutarak ilave para kazanma aracı olarak kimse görmesin. Bunu yapmaya devam ederlerse, bunun bedeli ağır olur. Türkiye için, gençlerimiz için geleceği olan önemli bir sektör doğuyor. Bu sektör doğarken başlangıçta bu olumsuzluklar bir ölçüye kadar kabul edilebilir, ama bunun devam ettirilmesi iyiniyetle bağdaşmaz. Bunun da takipçisi olacağız."



Konuşmaların ardından Bakan Yıldırım, Webstar Türkiye yarışmasının birincilerine ödüllerini verdi. Beş bin liralık birincilik ödülü, İzmir'den Sinem Orçen'in "Online Orkestra" ve İstanbul'dan Güldeniz Akpolat'ın "İnteraktif Uygulamalı Canlı Performans/Konser Platformu" fikirleri arasında paylaştırıldı.



Yarışmada ikinciliği İzmir'den Serkan Sülün'ün "Recyourlife.com/Başkasının gözleriyle hayata bakmak, kendi hayatını kaydetmek" fikri elde ederken, üçüncülüğe de Kayseri'den Filiz Soylu'nun "Yurt içinden ve yurt dışından alıcıların sezonluk arsa kiralayabilmelerini sağlayan web sitesi" fikri layık görüldü.



Verilen bilgiye göre, küresel değeri olan WEB projelerini hayata geçirmek ve Türkiye'nin online proje bankasını oluşturmak amacıyla düzenlenen yarışmaya, 2 bin 814 proje başvurdu. Ön jürinin incelemesinin ardından finale 21 proje kaldı.