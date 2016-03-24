Çağrı merkezleri ‘çiş izni’ni tartışıyor

Fransız çağrı merkezi çalışanları, tuvalete gitmek için üstlerinden izin almalarını gerektiren yeni kurala karşı greve gitmeye hazırlanıyor.

Sputnik’in haberine göre, Fransa’nın Toulouse kenti yakınlarındaki Blagnac’ta bulunan Teleperformance isimli çağrı merkezinin 200 çalışanı, ihtiyaç molaları da dahil olmak üzere masalarından ayrıldıkları an üstlerini bilgilendirmek zorunda oldukları yönünde bir emir aldı.

Kişisel ihtiyaçları için izin almak zorunda tutulan çağrı merkezi çalışanları, yeni ‘uygulama’yla üstlerine ne için mola aldıklarını da bildirmek zorunda. Buna göre, çalışanların masalarında ayrıldıklarında üzerinde kahve bardağı ya da klozet gibi küçük resimlerin olduğu düğmelere basması gerekiyor.

Ancak bu durum pek çok olası sorunu da beraberinde getiriyor. Tuvalete gitmek için izin alması gereken bir çalışanın bu çağrısına yanıt alamayabileceğine dikkat çeken CFDT sendikası, yöneticilerin mesailerinin sadece yüzde 55’lik bölümünde masalarının başında olduğunun altını çiziyor.

İşçi haklarında Batı standartlarının çok altındaki bu uygulamanın asıl amacı ise yedi saat mesai yapan çağrı merkezi çalışanlarının mola süresini 30 dakikaya indirmek.

Çağrı merkezi çalışanları ise şirketi, bu ‘uygulama’ya karşı grev haklarını kullanmakla tehdit ediyor.