-ÇAĞRI MERKEZİ YÖNETİMİ PROGRAMI AÇILDI İSTANBUL (A.A) - 04.10.2010 - Okan Üniversitesi, çağrı merkezi sektörünün nitelikli mesleki eleman ihtiyacını karşılamak üzere, Çağrı Merkezleri Derneği ve sektör kuruluşlarından gelen mesleki eğitim isteğine olumlu yanıt vererek, YÖK'ün onayıyla Çağrı Merkezi Yönetimi Programı'nı açtı. Okan Üniversitesi Meslek Yüksekokulu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 6-11 Ekim 2010 tarihleri arasında gerçekleşecek olan ek yerleştirme döneminde ilk öğrencilerini alacak olan program, 2010-2011 eğitim-öğretim yılına başlayacak. Programa alınması düşünülen öğrenci sayısı 30 olarak belirlenirken, öğrencilerin 7'si ücretli, 3'ü yüzde 100 burslu, 10'u yüzde 50 burslu, 10'u yüzde 25 burslu okuyacak. Dersler teorik ve uygulamalı olarak sektör kuruluşları ile işbirliği halinde yürütülecek. Eğitim sırasında öğrencilere iş olanağı verilecek. Çağrı Merkezi Yönetimi Programı, sektördeki en son teknolojik ve mesleki gelişimleri, bilimsel yöntemlerle destekleyerek, büyümekte olan çağrı merkezi sektörünün yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını karşılamayı amaçlayan 2 yıllık bir ön lisans programı olarak belirlendi. Programın temel amacı, müşteri odaklı, çok iyi iletişim becerilerine sahip, sosyal yönü, telefonda iletişim ve ikna yeteneği güçlü, satışa yatkın, dinamik bir ortamda, hızlı ve hatasız çalışma yeteneğine sahip, takım çalışmasına uyumlu ve takım çalışmasını koordine etme yeterliliğinde mezunlar yetiştirmek olacak. Üniversite bünyesinden ve sektörden konularında uzman sektörün ileri gelen eğitimcilerinden oluşan öğretim görevlisi kadrosuyla eğitim öğretim çalışmaları da program kapsamında yürütülecek.