-ÇAĞLAYAN: ''TÜRKİYE İRAN'IN AVUKATI DEĞİL'' WASHINGTON (A.A) - 19.10.2010 - Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, "Türkiye'nin İran'ın avukatlığını yapma gibi bir düşüncesi" olmadığını, ancak yanı başındaki komşusunda oluşabilecek sorunların, turizm, yatırım gibi pek çok alanda en fazla Türkiye'yi etkileyeceğini söyledi. Çağlayan, Türk basın mensuplarıyla yaptığı sohbet toplantısında, Türkiye'nin İran konusunda duyarsız davranamayacağını belirterek, 2009 yılı verilerine dünya ticaretinin yüzde 23'ünün kara komşuları arasında yapıldığına dikkati çekerek, Türkiye'nin komşusu İran ile ticaret yapmasının doğal olduğunu kaydetti. Çağlayan, ancak Türkiye'nin BM Güvenlik Konseyi'nin İran'a yaptırım konusunda aldığı karara, ret oyu kullanmasına rağmen sadık olduğunu vurguladı. Bakan Çağlayan, İran'ın 66 milyar dolar ithalatının ancak 2 milyar dolarlık bölümünü Türkiye'nin kapsadığını da belirterek, buna karşın İran'ın Çin ve Birleşik Arap Emirliklerinden ithalatının yaklaşık 8 milyar dolar, Almanya'dan ithalatının da 5,2 milyar dolar olduğuna işaret etti. -STRATEJİK İŞBİRLİĞİ ÇERÇEVESİ İÇİN 12 SEKTÖR...- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Aralık ayındaki Washington ziyaretinde, ABD Başkanı Barack Obama ile görüşmesinin ardından temelleri atılan "Türkiye-ABD Ekonomik ve Ticari Stratejik İşbirliği Çerçevesi"ne değinen Çağlayan, çerçeveyi "4 ayaklı masa"ya benzeterek, bu ayakları "sorunların çözülüp ticaretin önünün açılması, ticaret hacminin geliştirilmesi, yatırımların karşılıklı artırılması ve yatırımların üçüncü ülkelerde de geliştirilmesi" olarak tanımladı. Çağlayan, stratejik işbirliği çerçevesi kapsamında oluşturulacak iş konseyi için ABD tarafının 8 isim bildirdiğini, kendilerinin de ABD ile ticaretin artırılabileceği 12 alan belirleyerek, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) ve Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu'ndan (TUSKON) 12 sektörden birer isim önermelerini istediklerini anlattı. Konseyin, ABD'ye ihracatın çok daha fazla yapılmasını ve daha çok yatırımcı çekilmesini sağlayacak bir ekipten oluşmasını istediklerini belirten Çağlayan, konseydeki 12 kişi belirlenirken, sektörü, firması, firmadaki görevi, eğitim ve dil bilgileri, firmanın faaliyet alanları ve dış ticareti ve ABD'ye ihracatı gibi konulara bakıldığını anlattı. Önerilen kişilerden, Türkiye'nin ABD ile ticaretini geliştirmesi için ne yapabileceklerine yönelik sunumlar istediklerini dile getiren Çağlayan, konseye seçilecek kişilerin daha çok ABD ile ticaret yapanlardan oluşacağını kaydetti. Çağlayan, konseyde her bir sektör için yedek isimlerin de belirleneceğini ve konseydeki kişilerin 2 yılda bir güncellenebileceğini söyledi. -HALUK DİNÇER VE EMİN SAZAK İŞ KONSEYİNDE- Çağlayan, konseyde yer alacaklardan şimdiye kadar Sabancı Holding Perakende Grup Başkanı Haluk Dinçer ile müteahhitlik alanında asıl isim olarak Yüksel İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO'su Emin Sazak ile yedekte Yüksel İnşaat Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Candemir'in adlarının kesinlik kazandığını söyledi. Diğer isimlerin de yaklaşık 1 hafta içinde belirleneceğini belirten Çağlayan, iş konseyinin yılbaşından önce toplantı yapmasının planlandığını kaydetti. Çağlayan, daha önce, kurulacak bu iş konseyi için adı geçen Coca Cola Şirketinin CEO'su Muhtar Kent'in ise konseyde bulunmayacağını, ancak dışarıdan destek vereceğini ifade etti.