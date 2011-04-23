-ÇAĞLAYAN: ROTAMIZI DEĞİŞTİRDİK MERSİN (A.A) - 23.04.2011 - Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, ''Biz aslında rotamızı değiştirdik. Bundan sonra rotamız İnşallah Çin, Hindistan, Endonezya, ABD ve Rusya olacaktır'' dedi. Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Çukurova Şubesini Mersin'de açtı. Şubenin açılışı nedeniyle HiltonSA Otelinde düzenlenen programa video konferans sistemiyle katılan AK Parti Mersin Milletvekili Adayı Çağlayan, Cumhuriyetin 100. kuruluş yıl dönümü olan 2023 yılında Türkiye'nin, dünyanın ilk 10 ekonomisi içerisine gireceğini, 500 milyar dolarlık ihracat hacmini gerçekleştireceğini, ihracatın ithalatı karşılama oranının ise yüzde 80'lerin üzerinde olduğu bir hale geleceğini söyledi. Türkiye'nin 2023 yılında dünyanın en büyük 10 limanından birisi olacağını ifade eden Çağlayan, Türkiye'nin tüm bölgelerinin dahil olduğu bir biçimde bu hedefleri gerçekleştirip, Atatürk'ün de ifade ettiği gibi muasır medeniyetler seviyesine ulaşılacağını vurguladı. Türkiye'nin dünyanın mal ticaretinden almış olduğu payın yüzde 0.85 olduğunu, 2023 yılında ise 500 milyar hedefini yakalayarak yüzde 1,5 seviyelerine çıkarmak istediklerini anlatan Çağlayan, şöyle devam etti: ''Türkiye'nin önemli bir çalışması da hizmet ticaretidir. Özellikle liman, turizm alt yapısıyla hizmet ticaretinde de Mersin önemli bir oyuncu olacaktır. Sadece mal ticaretinde değil, önemli bir hizmet ticareti yapan bir il olacaktır. Akdeniz Oyunları'nın Mersin'de yapılacak olması, uluslararası havalimanı, turizm tesisleri, Mersin'e çok önemli katma değer yaratacaktır. İhracatımızda hep mal ticaretinden bahsederiz. Ama bugün hizmet ticaretinde Türkiye, dünya hizmet ticaretinden yüzde 1'lik pay almaktadır. Türkiye 2010 yılında hizmet ihracatı noktasında 34 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmiş, buna karşılık 19 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirmiştir'' ''Türkiye artık gündemi dışarıdan belirlenen bir ülke olmaktan çıkmıştır'' diyen Çağlayan, ''Türkiye artık, gündemini kendisi belirleyen, dünya ekonomisinde ve siyasetinde önemli bir rol oynayan, ticari ve diplomatik ilişkilerinde önemli bir noktaya gelmiştir. Bakın bundan 3 gün önce Hindistan'a yaptığımız ziyarette işadamlarımızla 2 günde 1 milyar dolarlık iş bağlantısı yaptık. Biz aslında rotamızı değiştirdik. Bundan sonra rotamız İnşallah Çin, Hindistan, Endonezya, ABD ve Rusya olacaktır. Bu sizlere saymış olduğumuz 5 ülkenin toplam ithalatı 5 trilyon dolardan fazla olan ülkeler. Bu yapıda Türkiye'nin ihracatı maalesef sadece 11,5 milyar dolardır. Tabi burada kabahati kimseye bulmayacağız. Kabahat bizim. Özellikle buralara daha fazla gidip, ürünlerimizi ve ülkemizi tanıtacağız'' diye konuştu.