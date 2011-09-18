-Çağlayan'ndan "teşvik" açıklaması MERSİN (A.A) - 18.09.2011 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, ''Önümüzdeki süreçte cari açıkla mücadele edeceğiz. İthalatı azaltan, ihracatı arttıran, yabancı sermayeyi adeta Türkiye'nin farklı bölgelerine dağıtan bir teşvik sistemi yapacağız'' dedi. Bakan Çağlayan, Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nin yeni hizmet binasının açılışında yaptığı konuşmada, iş yerlerini kutsal bir mekan olarak tanımladı. 145 ülkeye ihracat yapan Mersin'deki Organize Sanayi Bölgesi'nin de adeta fabrikalar üreten bir fabrika olduğunu anlatan Çağlayan, 27 yıllık eski bir sanayici olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu: ''Sanayicilik dönemimde çok sıkıntılı günler geçirdim. İşe gitmek için araç yokluğundan belediye otobüsünü kullandım, iletişim yoksunluğundan komşumun telefonunu kullandım. Hatta, paramın olmadığı zamanlarda, kredi bile çekemedim. Ama, yaşadığım tüm sorunlara bir şekilde çözüm ürettim. Baş edemediğim tek sorun vardı, o da nitelikli kalifiye eleman eksikliği. 27 yıl çözemediğim tek sorun nitelikli eleman kıtlığı idi. Bu sorunun çözümü noktasında her zaman elimden geleni yapmaya hazırım. Ancak, bunun için özel sektörün de adım atması gerekir. Görüyorum ki, ekonominin kalesi Akdeniz'in incisi Mersin'de, Organize Sanayi Bölgesi (OSB), Endüstri Meslek Lisesi'ni destekliyor. Bunun önemini ne kadar anlatmaya çalışırsam çalışayım, kelimeler anlatmaya yeterli gelmez. Ama, ileride bu işin önemi çok net bir şekilde görülecektir.'' -Yeni teşvik sistemi- Türkiye'nin bugün yaşadığı sorunları işin içinden gelen biri olarak çok iyi bildiğini, kabinenin de sorunların çözümü noktasında tam destek verdiğini bildiren Çağlayan, önümüzdeki süreçte hayata geçirilecek teşvik sistemiyle ilgili şu bilgileri verdi: ''Önümüzdeki süreçte cari açıkla mücadele edeceğiz. İthalatı azaltan, ihracatı arttıran, yabancı sermayeyi adeta Türkiye'nin farklı bölgelerine dağıtan bir teşvik sistemi yapacağız. Yılbaşı itibariyle bunları başardığımızda, önemli bir mesafe kat etmiş olacağız. Biz, sorunu da biliyoruz, çözümünü de. Şu an elimizde çok önemli bir veri tabanımız var. Artık, illerimizin neyi ne kadar üretebileceğini ve bunları hangi ülkeye satabileceğini görebiliyoruz. Teşvik sisteminde de bunları göz önünde bulunduracağız. Ayrıca, yeni teşvik sistemini yaparken, özel sektörün beklentilerini ve görüşlerini hiç bir zaman görmezden gelmeyeceğiz. Onların görüşleri, çalışmalarımızı hayata geçirirken yol gösterici bir niteliğe sahip olacak.''