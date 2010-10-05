-ÇAĞLAYAN: MAALESEF MERKEZ BANKASI TESTİ KIRILMADAN TEDBİR ALAMADI İSTANBUL (A.A) - 05.10.2010 - Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) döviz alım ihalelerinde ilave döviz alımı yapılması kararından tatmin olmadığını belirterek, ''Maalesef Merkez Bankası testi kırılmadan tedbir alamadı, testi kırıldı'' dedi. Bakan Çağlayan, Filistin İş Forumu'nun ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çağlayan, TCMB'nin son kararını nasıl değerlendirdiğinin, karardan tatmin olup olmadığının sorulması üzerine, ''Tatmin olmadım. Maalesef Merkez Bankası testi kırılmadan tedbir alamadı, testi kırıldı. Umut ediyorum ki inşallah bundan sonrasında daha fazla kötüye gitmesini engelleyecek çabaları önceden görür ve tedbiri ona göre alır. Mesele doların 1,50'nin altına düşmemesiydi. Bu psikolojik bir sınırdı. Doların 1,45'lerin, 1,43'lerin altına düşmesi testinin kırıldığının net göstergesidir. Bugün itibariyle kurda testi kırılmıştır'' diye konuştu. İhracatın bir günde yapılan bir işlem, bir günlük bir sistem olmadığına işaret eden Çağlayan, ihracatçının, bugün yaptığı ihracatını 6 ay önce 1,55 veya 1,60 liradan hesaplayarak malını sattığını belirtti. Çağlayan, şöyle devam etti: ''Ama o gün malını gönderen ihracatçı bugün dönüp 1,43'ten 1,45'ten parasını aldığı zaman direkt yüzde 10'luk kaybı vardı. Dünyanın hiçbir ülkesinde bir ihracatçı yüzde 10 para kazanmaz. Dolayısıyla hem kazancını hem de elindeki mevcudunu kurdan dolayı bir yerde kaybeder vaziyete geldi. İşte aylardır anlatmak istediğimiz hadise bu... Bu konuları dile getirdiğimiz zaman beni, ihracatçıları, sadece kur konusunu gündeme getirmekle suçlayanlar utanmalı diyorum artık. Bugün 1,55 olan dolar 1,45'e düşmüş ve bundan sonra da nereye gideceğini belli değil. Bugün gelmiş olduğumuz noktada ihracatçımızı destekliyoruz. 'Devam et' diyoruz. Yarın kurların nereye gideceğini bilmediği bir ortamda fiyat verme endişesine girmiştir.'' Gelinen noktanın ihracatçı ve Türkiye açısından sıkıntı yarattığını belirten Çağlayan, bu durumun ithalat açısından da sıkıntılı olduğunu, Türkiye'nin ithalatının yüzde 60'ını dolarla yaptığını, doların düşüşünün ithalatı artıracağını kaydetti.