-ÇAĞLAYAN: İHRACATÇIYA SİGORTA ALIŞKANLIĞINI GETİRMEK İSTİYORUZ ANKARA (A.A) - 12.03.2011 - Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, ''Gerekirse ihracatçılarımıza sigorta yapma alışkanlığını getirmek için, DTM olarak bana verilen DFİF kaynaklarından gerekli desteği vermeye hazırım'' dedi. Bakan Çağlayan, ''Türk-Afrika, Körfez ve Ortadoğu Ülkeleri Değerlendirme Toplantısı''nın açılışında yaptığı konuşmada, Türk ihracatçılarının nedense sigortayı sevmediklerini, aslında Türk insanının sigortayı sevmediğini belirterek, mutlaka ihracatçıların, iş adamlarının sigorta sistemiyle yakından tanışması ve bunu kullanması gerektiğini vurguladı. Libya'ya 2 milyar dolar ihracat yapan ihracatçıların yapmış olduğu sigorta bedelinin sadece 1 milyon dolar olduğuna dikkati çeken Çağlayan, sigorta priminin de çok yüksek olmadığını, bunların binde 5'in altında ve pazarlık yapılabilecek rakamlar olduğunu anlattı. Çağlayan, bu konuda bir çalışma yapılması için talimat verdiğini bildirerek, şunları kaydetti: ''Gerekirse ihracatçılarımızın binde 5'in daha altında olan bu az maliyetle yapmadıkları sigorta primlerine, sigorta yapma alışkanlığını getirmek için Dış ticaret MÜsteşarlığı (DTM) olarak bana verilen Destekleme Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) kaynaklarından gerekli desteği vermeye de hazırım. Bu konuda ihracatçılarımıza, aynen Sanayi Bakanlığı dönemimde KOSGEB'le birlikte yaptığımız gibi gerekli faiz desteklerini, faiz kolaylıklarını kendilerine verebileceğimizi söylemek istiyorum.'' Devlet Bakanı Çağlayan, ihracatçıların özellikle yapmış olduğu ihracatlarını kurla ilgili problemlerden kurtarma noktasında her türlü araçları kullanması ve Vadeli İşlemler Borsası (VOB) ile birlikte çalışma yapmasının da önem arz ettiğini anlatarak, firmaların Libya, Mısır ve Tunus örneği ile diğer ülkelerdeki örnekleri dikkat almasında fayda olduğunu vurguladı. -LİBYA- Zafer Çağlayan, 28 Şubat itibariyle Karşılıklar Kararnamesi kapsamında kredilerin yenilenmesine ilişkin sürecin tamamlandığını hatırlattı. Söz konusu kararnamenin yaşanan global kriz nedeniyle çıkarıldığını belirten Çağlayan, bu konuyla ilgili BDDK Başkanı Tevfik Bilgin'le görüştüğünü söyledi. BDDK'nın bu konu üzerinde çalıştığını söyleyen Çağlayan, ''Zannediyorum çok kısa bir süre içerisinde Libya'ya has olmak üzere kredilerin 2 yıla kadar yeniden döndürülmesine, vade uzatılmasına imkan verecek bir düzenleme yapılacaktır'' diye konuştu. Türk firmalarının gerek Mısır, gerek Tunus'ta iş yaparken bankalardan kullandıkları kredilerin vadelerinin yaklaşması, teminat mektuplarının vadelerinin dolması konularını Bankalar Birliğiyle görüştüğünü de anlatan Çağlayan, Bankalar Birliğinin bu konuda gerekli desteği yapacağını bildirdi. Çağlayan, ''Bu noktada da önemli bir mesafe katettiğimizi ve Bankalar Birliğinin bu tür davranışlarının hepimiz tarafından fazlasıyla beğeni kazanacağını ifade etmek istiyorum'' değerlendirmesinde bulundu. Yurt dışında çalışan ancak Türkiye'de prim ödemeyen yaklaşık 8-9 bin civarında işçinin İş-Kur bünyesindeki mesleki eğitim programlarına çağrılarak bir taraftan bir meslek öğrenirken diğer taraftan kazanç elde etmelerinin sağlanacağını belirten Çağlayan, şunları kaydetti: ''Yine bizim Müsteşarlığımız bünyesinde yapmış olduğumuz önemli bir çalışmada Türk ihraç ürünlerinin kanun çerçevesinde geri gelen eşya mevzuatı düzenlemesi önemliydi. Çünkü bir kısım eşya gönderilememiş, bir kısım eşya gönderilmiş ama sahibine ulaşmamış, bir kısmı da gümrüklerde bekliyordu. Bunların tekrar ülkemize getirilmesi noktasında ihracatçılarımızın, işverenlerimizin problem yaşamaması için KDV, ÖTV ve ithalat vergileri ödenmeden tekrar Türkiye gümrük bölgesine girmelerini sağlayacak bir çalışmayı da 4 Mart 2011 tarihi itibariyle gerçekleştirdik. Bu amaçla ihracat ürünlerinin yoğun olarak sevk edildiği Ambarlı gümrüğü geçtiğimiz hafta sonu mesai ücreti almaksızın bu görevi yaptı.'' -''İŞÇİLERİMİZİN, ŞİRKETLERİMİZİN DÖNMESİ BİR MOLADIR''- Türkiye'nin Ticaret Müşavirlerinin süratle tekrar yerlerine gönderildiğini yalnızca Libya'daki Ticaret Müşavirinin şu anda Türkiye'de olduğunu belirten Çağlayan, Libya, Tunus ve Fas'a heyetlerle gitmek istediğini kaydetti. ''İşçilerimizin, şirketlerimizin geri dönmesi sadece bir moladır. Bir ara vermedir. O pazarlar tekrar bizim, Türk firmalarının girip iş yapacağı pazarlardır'' diyen Çağlayan, Türk iş adamlarının tekrar bu ülkelere gittiklerinde eskisinden daha fazla iş üstleneceklerini söyledi. Mısır, Tunus ve Libya başta olmak üzere ihracatın ve ihracatçıların karşı karşıya kalabileceği problemlerden sıyrılınması ve ihracatın alternatif pazarlara kaydırılması konusunda talimatlar verdiğini de anlatan Çağlayan, ülke masaları aracılığıyla bu çalışmaların yürütüldüğünü bildirdi. Ufak tefek de olsa sorun yaşanan, sorun yaşanacak olan ülkelerle ilgili bütün hazırlıkları yaptıklarını ifade eden Çağlayan sözlerini şöyle sürdürdü: ''Arkadaşlarımız alternatif pazar araştırması yaptılar. Tunus, Mısır ve Libya'ya en çok ihraç ettiğimiz ilk 15 madde ele alınarak bu maddelerin dünyadaki en büyük ilk 10 ithalatçısını arkadaşlarımız belirledi. Söz konusu ürünleri de Türkiye'nin en fazla ihraç ettiği ilk 10 ülkeye baktık. Bu üç ülkeye ihracatımız ağırlıklı olarak inşaat malzemeleri, otomotiv, tekstil ve gıda olmak üzere 4 sektörde yoğunlaşıyor. İhracatımızın yoğunlaştığı sektörlerden inşaat malzemesi, demir-çelik sektörü için Ortadoğu bölgesi en başlıca, en önemli pazarımız. Bu ürünlerin alternatif pazarları olarak Rusya Federasyonu, Kazakistan, Azerbaycan ve Türkmenistan olmak üzere Türk Cumhuriyetleri olduğunu arkadaşlarımız tespit ettiler. Motorlu kara taşıtları aksam ve parçaları ürün grubunda ithalatında dünyadaki en büyük ithalatçı AB ülkeleridir. Türkiye bu ürünleri Ortadoğu bölgesi dışında en çok AB ve Rusya Federasyonuna ihraç ediyor. Yine bu ürün grubunda Ortadoğu bölgesinde yaşanabilecek pazar kayıplarının AB ülkelerine ve Rusya Federasyonu'yla telafisi mümkün görünüyor. Bunun içinde Pazartesi günü Odalar Birliği, DEİK, TUSKOM, TİM'in bulunacağı Sayın Başbakan'ın katılımıyla önemli bir toplantı gerçekleştireceğiz.'' Türkiye'nin gıda ürünleri sektöründe ağırlık olarak Tunus'a ihracat yaptığını belirten Çağlayan, gıda ürünleri ihracatında Ortadoğu bölgesinin ağırlığının fazla olduğunun da ortaya çıktığını söyleyerek, bu konuda önemli pazar kayıpları yaşanmasının muhtemel gözüktüğünü kaydetti. Gıda sektöründe pazar kayıplarının AB ülkeleri pazarına girerek telafi edilebileceğinin ortaya çıktığını ifade eden Çağlayan, sadece bu ülkelere ve bölgelere değil dünyanın tüm ülkeleri ile bölgelerine ihracat yapılarak bu ülkelerden kaynaklanan sıkıntıların bertaraf edilebileceğini söyledi. Çağlayan bu çerçevede Sahraaltı Afrika, Latin Amerika ve Asya Pasifik ülkelerinin öne çıktığını bildirdi. Konuşmasında Japonya'da meydana gelen depremden duyduğu üzüntüyü de dile getiren Çağlayan, Türkiye'nin Japonya'ya geçen yılki ihracatının 266 milyon dolar, ithalatının da 3,3 milyar dolar olarak gerçekleştiğini söyledi. Çağlayan, Japonya'nın ihracatta Türkiye'nin öncelikli hedef ülkeleri arasına katıldığını belirtti.