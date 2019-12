-Çağlayan: Her zaman Libya'nın yanındayız TRABLUS (A.A) - 02.11.2011 - Libya Ulusal Geçiş Konseyi (UGK) Yürütme Kurulu Başkanı Başbakan Abdürrahim El Kib, Türkiye'nin kendileri için önemli bir ortak olduğunu belirterek, ''İleride de iyi bir ilişki kuracağımıza inanıyorum'' dedi. Bakan Çağlayan'ı Rixos Otel'de kabul eden El Kib, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin kendileri için çok önemli bir ülke olduğunu ve Libya'nın Türkiye ile tarihi bağları bulunduğunu söyledi. Özellikle Trablus'ta Türk asıllı önemli aileler ve Osmanlı döneminden kalma tarihi eserler olduğunu belirten El Kib, iki ülke arasında yardımın gelenekselleştiğini kaydetti. El Kib, ''Türkiye bizim için önemli bir ortak, bunu sadece ekonomik manada değil, aynı zamanda kardeşçe ilişkiler bağlamında söylüyorum. İleride de iyi bir ilişki kuracağımıza inanıyorum'' dedi. -''Türkiye kara gün dostudur''- Bakan Çağlayan ise, başbakan olarak seçilmesinden dolayı El Kib'i tebrik etti. Bugün çok anlamlı bir heyetle Libya'da olduklarını ifade eden Çağlayan, Ankara ve İstanbul'dan iki uçakla geldiklerini söyledi. Heyette 150 firmadan yaklaşık 175 iş adamı bulunduğunu bilgisini aktaran Çağlayan, bugünkü toplantılara Libya'daki firmalarla birlikte 250 iş adamının katıldığına dikkati çekti. Çağlayan, ''Sizin de ifade ettiğiniz gibi Türkiye bir kara gün dostudur. Türkiye ve Libya olarak çok esaslı bir ilişkiye sahibiz. Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ve halkıyla beraber her zaman Libyalı kardeşlerinin yanında olmaya devam edecektir'' ifadelerini kullandı. Bugün Libyalı bazı bakanlarla bir araya geldiğini, önemli konuları ve gelecekle ilgili planları görüştüklerini belirten Çağlayan, ''Özellikle 23 Ekim'de elde etmiş olduğunuz, ilan etmiş olduğunuz bağımsızlığınızı ben de tebrik etmek istiyorum. Bu bağımsızlık mücadelesinde hayatını kaybeden şehitlere Allah'tan rahmet diliyorum, yaralı kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum'' diye konuştu. Libya UGK Sağlık Bakanı Abdal Rahman Ali Al-Kıssa ile bir toplantı yaptığını, sabah da UGK Başkanı Mustafa Abdülcelil ile görüştüklerini anlatan Çağlayan, yaralıların tedavi edilmesi konusunda Türkiye'nin tarihi bir insanlık görevini yerine getirdiğini söyledi. Çağlayan, 400'e yakın yaralının tedavisinin halen Türkiye'de devam ettiğini ve UGK Başkanı Abdülcelil'in ambulans uçaklarla götürülmek suretiyle yeni yaralıların tedavisini istediğini kaydetti. Bakan Çağlayan, ''İnşallah böyle bir süreçte halkınızın ve ülkenizin hak ettiği huzur ve refah seviyesini yakalaması noktasında Türkiye olarak her türlü desteğe, her türlü alanda işbirliğine, yardıma, geçmişte olduğu gibi bugün de hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum'' dedi. Türk firmalarının geçmişte olduğu gibi, bugün de Libya'da olduğunu ifade eden Çağlayan, firmaların bir an önce işlerinin başına dönmek istediğini kaydetti. -''Libya ikinci vatan''- ''Biz Libya'yı ikinci vatan kabul ediyoruz. Aynen Libyalı kardeşlerimizin Türkiye'yi ikinci vatan kabul ettikleri gibi'' diyen Çağlayan, aynı zamanda Libya'da iş yapan Türk müteahhitlik firmalarıyla ilgili güzel haberler getirdiklerini belirterek, daha evvel UGK Başkanı Abdülcelil ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesinde tespit edildiği gibi yirmiye yakın tesisin üç tanesinin yeniden yapılması ve 17'sinin tadilatının yapılması konusundaki çalışma yaptıklarını bildirdi. Çağlayan, çalışmalarını UGK Başkanı Abdülcelil ve Ekonomi Bakanı Şamiya'ya sunduklarını kaydetti. Bakan Çağlayan, belirlenmiş olan bazı şehirlerde okullar, polis merkezleri ve sağlık merkezlerinin onarımı ile üç tane 24 derslikli okulun müteahhit firmaları tarafından ücretsiz olarak yapılarak Libyalıların hizmetine sunulacağını kaydetti. -Başbakan Erdoğan'ın mesajı- Bakan Çağlayan, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın tebrik mesajını da elden Başbakan El Kib'e ileterek okudu: ''Sayın Abdurahim El Kib, Libya Geçiş Hükümeti Başbakanı, Libya Geçiş Hükümeti Başbakanı olarak seçilmeniz vesilesiyle, şahsım, milletim ve hükümetim adına sizi içtenlikle tebrik ediyorum. Liderliğinizde kurulacak Libya hükümetinin geçiş sürecini toplumun tüm kesimlerini kucaklayan kapsayıcı bir yaklaşımla yürütüp tamamlayarak ülkenizi aydınlık yarınlara taşıyacağına yürekten inanıyorum. Kökleri tarihe uzanan ve sağlam temellere dayalı Türkiye-Libya ilişkilerinin daha da geliştirilmesi için sizinle yakın işbirliği ve eşgüdüm içinde çaba harcamaya hazırım. Şimdiye kadar Libya halkının haklı mücadelesinde gönülden destek veren Türk hükümeti bu şerefli görevinizde size ve Libya geçiş hükümetine her türlü yardımı sağlamaya devam edecektir. Bu vesileyle yeni görevinizin hayırlı olmasını temenni ediyor, dost ve kardeş Libya halkının mutluluk ve refahı için en iyi dileklerimi sunuyorum.'' Bakan Çağlayan ve beraberindeki heyet temaslarının ardından Trablus'dan ayrıldı.