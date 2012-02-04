-Çağlayan: Güney Koreli firmalar Türkiye'yi tercih edecektir İSTANBUL (A.A) - 04.02.2012 - Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Myung-bak, Kore ve Türkiye arasında bir Serbest Ticaret Anlaşmasının (STA) ekonomik ilişkilerin gelişmesine ivme kazandıracağını belirterek, ''Yakın bir zamanda bunu sonuçlandırmaya çalışacağız'' dedi. Lee, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen Kore-Türkiye CEO Toplantısı'nda, Kore ve Türkiye'yi ''kardeş ülke'' olarak tanımladı. Türkiye'nin dünyada yaşanan krize rağmen hızla gelişen bir ülke haline geldiğine değinen Lee, gelişme hızı devam ettiği takdirde Türkiye'nin dünyada önde gelen ülkelerden biri olacağını söyledi. Lee, Türkiye ve Kore arasındaki ekonomik ilişkilerin dengeli hale getirilmesi gerektiğine işaret ederek, ''STA ekonomik ilişkilerin gelişmesine ivme kazandıracaktır. Yakın bir zamanda bunu sonuçlandırmaya çalışacağız'' dedi. Ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesi konusunda potansiyel bulunduğunu ve işadamlarının bunun için istekli olduğunu ifade eden Lee, hükümetlerin işadamlarının önünü açması gerektiğine dikkati çekti. -Yeni Teşvik Sistemi- Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan da, Türkiye ile Kore arasındaki siyasi, kültürel, tarihi ilişkilerin ekonomik ilişkilere yansımadığını kaydederek, iki ülke arasındaki dış ticaretin dengeli ve karşılıklı olarak artırılmasını istediklerini ifade etti. İki ülke arasındaki 6,8 milyar dolarlık ticaretin yüzde 92'sinin Kore'nin Türkiye'ye ihracatından oluştuğunu dile getiren Çağlayan, şöyle devam etti: ''Bir araç 4 tekerlek üzerinde gider. Bizim ticaret dengemize baktığımızda araç, iki teker üzerinde gidiyor. Çünkü Türkiye tarafı Kore'ye 500 milyon dolar ihracat yaparken, Kore Türkiye'ye 6 milyar dolardan fazla ihracat yapıyor. Hem arabanın kapasitesini artıralım, hem de araba 4 teker üzerinde gitsin.'' Türkiye ve Kore'nin sektörel olarak birbirine rakip olmadığını kaydeden Çağlayan, ''Bundan dolayı birçok alanda ortak yatırım yapma ve üçüncü ülkelerde işbirliği alanları yüksek. Asıl önemli olan Türk ve Koreli firmaların birlikte üçüncü ülkelerde iş yapması'' dedi. Çağlayan, yatırımların karşılıklı artırılması için STA'nın iki ülkenin lehine olacağına işaret ederek, Türk tarafı olarak bunun imzalanmasına hazır olduklarını bildirdi. Yeni teşvik sistemine değinen Çağlayan, ''Bilhassa Koreli dostlarımızın sektörleriyle ilgili önemli avantajları içerecek bir teşvik sistemi hazırlıyoruz. Otomotiv, kimya, rafineri hizmetleri başta olmak üzere, elektronik, havacılık, uzay alanları teşvikte önemli yer alacak. Güney Koreli firmalar dünyada en iyi rekabeti yapabilecek olan üretim için Türkiye'yi tercih edecektir'' diye konuştu.