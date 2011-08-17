-Çağlayan'dan yatırım daveti SAN FRANCİSCO (A.A) - 17.08.2011 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, dünyanın önde gelen bilişim şirketlerinden CİSCO Systems ve İntel'in yöneticilerini Türkiye'de yatırım yapmaya davet etti. Bakan Çağlayan, ABD'deki temaslarının 4'üncü gününde ilk olarak Silikon Vadisi'ndeki CİSCO Systems şirketini ziyaret etti. Şirketin üst düzey yöneticisi Gary Moore, Bakan Çağlayan ve beraberindeki heyete, CİSCO Sytems'in çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi ve en son geliştirdikleri telekonferans sistemini anlattı. Daha sonra toplantı salonuna geçen Bakan Çağlayan, telekonferans yoluyla CİSCO şirketinin İstanbul'da bulunan yöneticileriyle bir süre sohbet etti. Çağlayan, telekonferans sistemindeki görüntü ve ses senkronizasyonunun çok iyi olduğunu belirterek, sistemi beğendiğini söyledi. Şirket yöneticilerine Türkiye'deki bilişim sektörüyle ilgili bilgi veren Bakan Çağlayan, Milli Eğitim Bakanlığının FATİH Projesi çerçevesinde, 15 milyon tablet bilgisayara dağıtılacağını ifade ederek CİSCO yöneticilerini Türkiye'de yatırım yapmaya davet etti. İstanbul'un coğrafi konumu nedeniyle bir çok avantajı bulunduğunu anlatan Çağlayan, Türkiye'nin CİSCO için çok önemli bir üs olabileceğini kaydetti. Bakan Çağlayan ve beraberindekiler, ardından dünyanın en büyük işlemci üreticisi olan İntel firmasını ziyaret etti. Şirketle ilgili üst düzey yönetici Doug Davis'ten bilgi alan Çağlayan, Türkiye'de işlemci üreten şirket olmadığını ifade ederek, İntel'in yatırım yapabileceğini belirti. Görüşmelerin ardından Çağlayan, İntel'in müzesini gezdi. Ekonomi Bakanı Çağlayan, San Francisco'daki temaslarını tamamlayarak yarın da Washington eyaletindeki Seattle kentine geçecek ve burada, dünyanın önde gelen yazılım ve bilişim şirketlerinden Microsoft'u ziyaret edecek.