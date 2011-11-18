-Çağlayan'dan vize tepkisi İSTANBUL (A.A) - 17.11.2011 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, ''AB üyesi ülkelerin iş adamları nasıl elini kolunu sallayarak benim ülkeme geliyorsa, istediği zaman gelip istediği zaman gidiyorsa, bugün AB ile tam üyelik anlaşması yapmış tek örnek olan, bugünkü yapısıyla Avrupa'ya yük katmaya değil, Avrupa'nın yükünü almaya gelen bir ülkenin iş adamlarına vize uygulamak bana göre insan hakları ihlalidir'' dedi. Çağlayan, Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) ile Avrupa Politika Merkezinin ortaklaşa düzenlediği ''Türkiye-AB: Ortak Çıkarları Yeniden Değerlendirmek'' isimli konferansın gala yemeğinde yaptığı konuşmada, AB Komisyonunun Genişleme ve Komşuluk Politikasından Sorumlu Üyesi Stefan Füle'nin, vize konusunda kolaylık gösterileceğini söylediğini hatırlatarak, şunları kaydetti: ''Ben şunu söylüyorum; bugün dünyanın 17. büyük ekonomisi, Avrupa'nın 6. büyük ekonomisi olan, Avrupa sermayesinin yüzde 80'ini ülkesine çeken, böylesine başarılı, 239 gümrük bölgesine 20 binden fazla ürün gönderen ve Avrupa'nın birçok ülkesinin yoğun bakım çadırında olduğu bir ortamda dünyanın ekonomik büyüme şampiyonu olan bir ülkenin iş adamlarına vizeyi hafifletmeyin, vizeyi tamamen kaldırın, biz bunu istiyoruz. AB üyesi ülkelerin iş adamları nasıl elini kolunu sallayarak benim ülkeme geliyorsa, istediği zaman gelip istediği zaman gidiyorsa, bugün AB ile tam üyelik anlaşması yapmış tek örnek olan, bugünkü yapısıyla Avrupa'ya yük katmaya değil, Avrupa'nın yükünü almaya gelen bir ülkenin iş adamlarına vize uygulamak bana göre insan hakları ihlalidir.'' -"Bizi ilgilendirmez diyemeyiz"- Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış da Türkiye'nin artık 1959'ların, 1963'lerin Türkiyesi olmadığını, G-20 zirvelerinde sorunlara öneriler, çözümler ortaya koyan bir ülke haline geldiğini dile getirdi. Türkiye'nin hiçbir zaman ''Avrupa'nın sorunları bizi ilgilendirmez'' diyemeyeceğini vurgulayan Bağış, Türkiye'nin dış ticaretinin yüzde 50'sinin Avrupa'yla olduğunu hatırlattı. Bağış, ''Avrupa kemer sıktığında onu biz de burada hissederiz. AB ile birlikte ekonomik sorunları çözmek için elimizden geleni yapmamız lazım'' dedi.