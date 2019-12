-ÇAĞLAYAN'DAN ''TÜRKISH KONFİÇYUS'' ESPİRİSİ HONG KONG (A.A) - 01.11.2010 - Çin Genel Ticaret Odası İletişim Komitesi Başkanı Philip Fan, Çin'de başarı sağlayan Türk işadamlarının dünyanın her yanında başarılı olacaklarını söyledi. Devlet Bakanı Zafer Çağlayan'ın Hong Kong'daki temasları sırasında düzenlenen ekonomik ve ticari ilişkilerin ele alındığı yuvarlak masa toplantısında konuşan Fan, Çin'in ekonomide güç olması sürecinde ülkede çok zorlu bir rekabet dönemi yaşandığını ifade etti. Bu rekabetin firmalara da uluslararası alanda direnç kazandırdığını kaydeden Fan, Türk işadamlarına, ''Çin'de başarılı olursanız, emin olun dünyanın her yanında başarılı olursunuz. Ondan sonra gidin dünyanın neresinde olursa olsun yatırım yapın. Mutlaka başarı sağlarsınız. Bunu ister tek başınıza yapın, isterse Çinlilerle birlikte üçüncü ülkelerde yatırıma yönelin. Sonuç her zaman iyi olacaktır'' dedi. -TÜRKISH KONFİÇYUS- Bu arada toplantıda Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Altun, Hong Konglu işadamlarına Türkiye'deki yatırım ortamı hakkında açıklamalarda bulundu. Altun, sözlerine ''Sizler için Konfiçyus ne ise bizim için de Zafer Çağlayan aynı'' diyerek başladı. Devlet Bakanı Çağlayan da, Altun'un bu sözleri üzerine, ''Türkish Konfiçyus'' şeklinde espri yaptı. Çağlayan, toplantının ardından Hong Kong Özel İdare Bölgesi Maliye Bakanı John Tsang'ı ziyaret ederek, bir süre görüştü. İki Bakan, Türkiye ile Hong Kong arasında bankacılık başta olmak üzere ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi konularını ele aldı.