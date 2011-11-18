-Çağlayan'dan Türk diasporasına: "Beklentimiz yüksek" İSTANBUL (A.A) - 18.11.2011 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Türk diasporasına, ''Sizlerden beklentimiz yüksek; sizler mutlaka, bulunmuş olduğunuz ülkelerde, tabii ki hiçbir zaman için asimile olmayacaksınız, dilinizi ve dininizi asla unutmayacaksınız, o ülke vatandaşlığına geçerek, o ülkenin tüm siyaset ve ticaret kanallarına geçerek, o ülkelerde hesap soran ve oy veren konumda olacaksınız'' şeklinde seslendi. Çağlayan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen ''Dünya Türk Girişimciler Kurultayı''nın açılışında yaptığı konuşmada, 2008 yılında dünyada yaşanan ekonomik kriz ile 2011 yılının başında yaşanan Arap Baharı 'nın bölgeyi ve dünyayı önemli bir değişim içine soktuğunu kaydetti. Bakan Çağlayan, artık Türk Diasporası olmaktan onur ve gurur duyulacağını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bugün Fransa'nın Devlet Başkanı ekonomik krizin müsebbibi olmayı bir kenara bırakarak, kalkıp Ermeni meselesini eğer dünyada gündeme getiriyorsa, inanın ki bunun arkasında yatan sebep tamamen iç siyasete yöneliktir. Sarkozy'nin Fransa'da bulunan Ermenilerden oy alma çabası yatmaktadır. Sizlere soruyorum; Fransa'da 500 bin Ermeni varsa 500 bin de Türk vatandaşı var. Nedir o Ermenileri başarılı kılan şey? Oradaki Ermenilerin Fransız vatandaşlığına geçmiş olması ve oradaki ticarete, siyasete tüm nüfuslarıyla girmesi. Evet bizim de 500 bin nüfusumuz var fakat 85-90 bin civarında vatandaşımız ancak Fransız vatandaşı olmuş, vermiş olduğu oy sayısı da ancak bu kadar. Şimdi sizlerden beklentimiz yüksek; sizler mutlaka, bulunmuş olduğunuz ülkelerde, tabii ki hiçbir zaman için asimile olmayacaksınız, dilinizi ve dininizi asla unutmayacaksınız, bunun yanı sıra bulunmuş olduğunuz ülkelerde o ülke vatandaşlığına geçerek o ülkenin tüm siyaset ve ticaret kanallarına geçerek, o ülkelerde hesap soran ve oy veren konumda olacaksınız. Bunları yaptığımız zaman hiçbir güç, bu gücün karşısında duramayacak.''