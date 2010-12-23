-ÇAĞLAYAN'DAN MERKEZ BANKASI'NA YİNE ELEŞTİRİ ANKARA (A.A) - 23.12.2010 - Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, ''Eğer Merkez Bankası sıcak paraya karşı bu tedbirleri özellikle TL'nin aşırı değerlenmeye başlamış olduğu aylarda almaya başlamış olsaydı, bugün belki 115-120 milyar dolar ihracatı konuşuyor olacaktık'' dedi. Çağlayan, bir soru üzerine, Merkez Bankasının yeni yaklaşımını değerlendirerek, Banka daha önce tedbir alsaydı Türkiye'nin bu kadar ithalat yapmayacağını söyledi. Sıcak paranın TL'yi aşırı değerlendirdiğini, bunun ara malı ithalatını artırdığını belirten Çağlayan, ihracatı da olumsuz etkilediğini ve bugün ihracatın, gerçekleşen ihracatın çok daha üstünde olabileceğini kaydetti. Çağlayan, yapılmış müdahaleyi aylar önce, yıllar önce yapılması gereken bir müdahale olarak değerlendirdiğini, sıcak paraya karşı yapılan uygulamayı da soğuk ve soğutulmuş bir işlem olarak gördüğünü kaydetti. İhracatçının bu konuda ne söyleyeceğinin önemli olduğunu belirten Çağlayan, ihracatçıların bunun mutlaka devam eden bir strateji olması gerektiğini ifade ettiğini kaydetti. Çağlayan, şöyle devam etti: ''Neden Merkez Bankası, bu konuda inatlaştı anlamakta zorluk çekiyor, neden bunu aylar önce söylediğimiz zaman dikkate almadılar acaba bir psikolojik etkiye mi girdiler veya onların bildiği başka şeyler mi vardı? Bugün ortaya çıkan şey Merkez Bankasının geçmişte ne kadar çok yanıldığının ve bu tedbiri almakta ne kadar geciktiğinin çok net göstergesiydi. Burada benim derdim Kurumumuzu yaralamak değil ama herhalde sakalımız yoktu. Eğer Merkez Bankası sıcak paraya karşı bu tedbirleri geçen yıl almaya başlamış olsaydı özellikle TL'nin aşırı değerlenmeye başlamış olduğu aylarda almaya başlamış olsaydı bugün belki 115-120 milyar dolar ihracatı konuşuyor olacaktık. Merkez Bankası bu tedbirleri almayarak Türkiye ihracatında, Türkiye'yi ne kadar götürdüğünün ve ithalatı körükleyerek yanlış eski politikasıyla Türkiye'ye ne kadar dış ticaret açığı verdirdiğinin sorumluluğunu hesaplamasını rica ediyorum. Otursunlar, acaba bu tedbiri daha önce alsaydık Türkiye ne kadar daha az dış ticaret açığı, cari açık verirdi, bunun hesabını iyi yapsınlar. Geç alınmış bir tedbir, bundan sonrası için faydalı.'' -''SICAK PARAYA DİKKAT!''- Çağlayan, cari açık ile ilgili soru üzerine de cari açığın her zaman dikkate alınması gereken önemli bir konu olduğuna dikkati çekerek, ''Hafife alınacak bir konu değil. Cari açığın finansmanın nasıl yapıldığı önemlidir'' dedi. Cari açıkta en önemli konunun döviz gelirleri ve ülkeye gelen doğrudan yabancı yatırımlar olduğuna işaret eden Çağlayan, şu anda cari açığın finansmanı konusunda bir problem gözükmediğini, alınmış olan bu tedbirlerin cari açığa pozitif katkı sağlayacağını söyledi. Çağlayan, bu tedbirlerin ithalatı azaltacak, ihracatı artıracak tedbirler olduğunu belirterek, ''Daha alınabilecek olan birçok tedbir ve enstrüman var. Merkez Bankasının sadece bunlardan birkaçını uygulamaya koymuş olduğunu ifade ediyorum'' diye konuştu. Cari açık açısından şu anda sıkıntı bulunmadığını, ancak bunun azaltılması ve kalıcı bir şekilde çözülmesi noktasında ihracat stratejisi ve girdi tedarik stratejisi çalışmalarına başladıklarını bildiren Çağlayan, ''Bu yıl 740 milyar dolar gayrisafi yurt içi hasılayı yakalayacağız. Sıcak paraya dikkat, sıcak paraya dikkat, sıcak paraya dikkat'' dedi.