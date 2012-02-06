-Çağlayan'dan Körfez ülkelerine çağrı İSTANBUL (A.A) - 06.02.2012 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Körfez ülkesi iş adamlarını Türkiye'ye daha fazla beklediklerini belirterek, ''Körfez ülkeleri ile Türkiye'nin ticaret hacminin son 10 yılda 6-7 kat artmasına rağmen, bu ticaret hacmi yeterli değildir'' dedi. Çağlayan, Türkiye-Körfez İşbirliği Konseyi 1. İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bir çok sektörde önemli gelişmeler kat ettiğini, bu sektörlerden biri olan turizm sektöründe Türkiye'ye Cumhuriyet tarihinde ilk defa 36 milyon turistin geldiğini kaydetti. Türkiye'nin ilk defa turizmden 23,5 milyar dolarlık bir gelir elde ettiğine değinen Çağlayan, Türkiye'nin bu rakamlarla birlikte dünyanın 6. büyük turizm destinasyonu, Avrupa'nın da 4. büyük turizm destinasyonu olacağını anlattı. Zafer Çağlayan, Türk müteahhitlik, mühendislik ve müşavirlik sektörünün dünyanın en nitelikli sektörlerinden biri haline geldiğini dile getirerek, dünyanın birçok noktasında Türk müteahhitlerinin önemli işler yaptığını söyledi. Bugüne kadar 94 ülkede 207 milyar dolar tutarında müteahhitlik işlerinin yapıldığını bildiren Çağlayan, ''Bu konuda sizlerle beraber gelin üçüncü ülkelerde, Afrika'da, bilhassa Kafkas coğrafyasında ortaklıklar kuralım, önemli işler yapalım'' dedi. Çağlayan, Körfez ülkesi iş adamlarını Türkiye'ye daha fazla beklediklerini dile getirerek, Körfez ülkeleri ile Türkiye'nin ticaret hacminin son 10 yılda 6-7 kat artmasına rağmen, bu ticaret hacminin yeterli olmadığını ifade etti. Bugün Türkiye ile 6 Körfez ülkesinin toplam ticaret rakamlarının 13,5 milyar dolar seviyesinde olmasının gerçek potansiyeli yansıtmaktan çok uzak olduğuna işaret eden Çağlayan, Türkiye ile Körfez ülkelerinin bu ticaret hacmini artıracak bir yapıya sahip olduğunu belirtti. Bakan Çağlayan, Körfez ülkeleri ile Türkiye arasındaki vizelere de değinerek, ''Gelin aramızdaki vizeleri kaldıralım. Biz Türkiye olarak bugüne kadar 62 ülke ile vizeyi kaldırdık. İş adamlarının serbestçe ülkemize geleceği mekanizmayı kurduk. Diğer taraftan serbest ticaret anlaşması (STA) çok önem arz ediyor. Türkiye Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği anlaşması yapmıştır. Sanayi ürünlerinde gümrükler sıfırlanmıştır. Bugün Türkiye ihracatının yüzde 46'sını Avrupa'ya yaparken, Avrupa'ya yapmış olduğumuz ihracatın yüzde 95'i sanayi ürünlerinden oluşmaktadır. Türkiye 18 ülke ile STA yapmıştır. STA yapılması ülkelerin karşılıklı yatırımlarının daha fazla artırılmasını sağlayacaktır. Birbirimizi adeta yatırım üssü, noktası haline getirecektir'' diye konuştu. Çağlayan, Körfez ülkeleri ile Türkiye arasında STA'ların yapılmasının son derece önemli olduğunu dile getirerek, iş adamlarından siyasetçilerden bu noktada talepte bulunmalarını istedi. Körfez ülkelerinde çeşitli zenginliklerin olduğuna değinen Çağlayan, tek başına enerji kaynaklarının bir ülkenin yeterince zengin olmasını getirmeyeceğine işaret eden Çağlayan, enerji fiyatları yükseldiğinde durumun iyi olduğunu, ancak enerji fiyatları düştüğü zaman birikimlerin kaybedileceğini anlattı. Zafer Çağlayan, ticaretin ve ekonominin çeşitlendirilmesi gerektiğine değinerek, STA'ların bunları sağlayacağını ifade etti. -''Boynumuz bükük''- İslam ülkeleri arasındaki işbirliğinin ''boynu büken'' bir yapıda olduğunu bildiren Çağlayan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''İslam İşbirliği Teşkilatına üye ülke sayısı 57'dir. Bu 57 ülkenin nüfusu toplam dünya nüfusunun dörtte biridir. 57 ülkenin toplam yeryüzündeki kara parçası, dünyanın tüm toplam kara parçalarının üçte biridir. Ama gelin görün ki nüfusta ve kara parçası olarak elde edilmiş olan bu rakamlar, ekonomik rakamlarda bu büyüklüğü yansıtmaktan çok uzaktır. Bugün dünya toplam ihracatı 16 trilyon dolar seviyesine gelmiştir. 57 İslam ülkesinin toplam dünya ihracatı, bundan almış olduğu pay, sadece 1,5 trilyon dolardır. 57 ülke toplam ihracatın sadece yüzde 10'una sahiptir. Bunun yüzde 70'i de 10 ülke tarafından yapılmaktadır. Mutlaka buradan kendimize çıkarmamız gereken önemli dersler var.'' Bakan Çağlayan, 57 İslam ülkesinin dünya milli gelirinden almış olduğu payın da son derece düşük olduğuna işaret ederek, yaklaşık 65 trilyon dolarlık dünya milli gelirinden 57 İslam ülkesinin aldığı payın sadece 5 trilyon dolar olduğunu anlattı. -''İki ülkeye çağrıda bulunuyorum''- Türkiye'nin İslam ülkelerinde ticaretinin yüzde 25'in üzerinde olduğunu dile getiren Çağlayan, bu konuda müsterih olduklarını söyledi. Körfez ülkeleri arasındaki ticaret hacminin artırılmasının yolunun İslam Ülkeleri Tercihli Ticaret Anlaşması'ndan geçtiğine değinen Çağlayan, şunları kaydetti: ''Yıllardır bir türlü bu işi bitiremedik. 10 ülkenin karşılıklı imzalamış olduğu bu niyet beyanının hemen onay sürecinin bitirilmesi, onay sürecinin arkasından menşe kurallarını belirlenmesi bu işi devreye sokacaktır. Avrupa Birliği'nden bizim ne farkımız var? Diğer birliklerden ne eksiği var İslam aleminin. Ama bu konuda gelin artık şu işi bitirelim. Şu anda bu anlaşmanın artık yürürlüğe girmesi ve İslam ülkeleri arasındaki tercihli ticaret anlaşması ile çeşitli alanlarda gümrüğü sıfırlanması için iki ülkeye çağrıda bulunmak istiyorum. Bir tanesi Kuveyt'tir. Kuveyt bütün anlaşmaları imzalamış ancak onay sürecini henüz bitirmemiştir. Kuveytli kardeşlerimizden süratli bir şekilde bu anlaşmayı onaylamasını istirham ediyorum. Bir diğeri de Bahreyn'dir. Bahreyn'in de menşe kurallarını tamamlayıp vermesi ile beraber artık İslam ülkeleri arasındaki tercihli ticaret mekanizmasının da önü açılacaktır.'' -Türk-Arap İş Kadınları Konseyi kuruldu- Bu arada konuşmaların ardından, Arap İş Kadınları Konseyi Başkanı Hissah Saad A.A. Al-Sabah ile TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Aynur Bektaş, Türk-Arap İş Kadınları Ortak Konseyi'nin kurulmasına dair anlaşmayı imzaladı. Türkiye-Körfez İşbirliği Konseyi 1. İş Forumu'na katılması beklenen Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, toplantıya katılmadı.