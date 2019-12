-ÇAĞLAYAN'DAN ''KARSAN''A DESTEK BURSA (A.A) - 15.02.2011 - Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, Karsan firmasının New York için hazırladığı taksi projesine ilişkin, ''Aslında New York halkı, kararını vermiştir. Kim ne diyorsa desin, kim ne yapıyorsa yapsın şunu bilin ki; bu otomobil New York'a girmiştir, Amerika'ya girmiştir'' dedi. Karsan'ın Bursa-Akçalar'daki fabrikasını ziyaret eden Çağlayan, Kıraça Holding ve Karsan Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kıraç, Karsan Murahhas Azası Jan Nahum ve Karsan Üst Yöneticisi (CEO) Murat Selek ile tesisi gezdi. Üretim hatlarında incelemelerde bulunan ve Jan Nahum'dan ayrıntılı bilgi alan Çağlayan, daha sonra Karsan yöneticileriyle ortak toplantı yaptı. Bakan Çağlayan, burada yaptığı konuşmada, Karsan'ın tamamıyla Türk tasarımcıları tarafından tasarlanmış, geleceğin son derece önemli aracı olan ''V1'' modeli, yani New York'ta ihale süreci devam eden ''New York Taxi'' projesi için burada bulunduğunu söyledi. Karsan yetkililerinin, ''Bu ihale olsun veya olmasın biz bu markada, tasarımda kararlıyız'' yönündeki ifadesini hatırlatan Çağlayan, şöyle dedi: ''Bana göre teknolojik bir devrim yaratan bir gelişmedir. Ben bir kere buna yürekten fazlasıyla inanıyorum ve bunun Amerika başta olmak üzere, dünyanın birçok ülkesinde ciddi manada kabul göreceğini ifade etmek istiyorum. Tabii ki burada ana hedef, bu ihaleyi kazanmak ve bu ihalede çıkmış olduğunuz yolda sizlere başarılar diliyorum. Çıkmış olduğunuz bu yolda sizin yalnız olmadığınızı özellikle ifade etmek için ben bugün buradayım... Firmamız ihaleye girer, fiyat noktasında istenileni veremeyebilirsiniz veya oradaki insanların beğenisine mazhar olmayabilirsiniz, bu şekilde bir ihaleyi kaybetmek son derece doğal. Ben de 2 sene iş adamlığı yaptığım dönemde girdiğim her işi alamamıştım, ama şunu çok net ifade etmek istiyorum ki tabii bu oyunun bir 'fair play' çerçevesi içinde, centilmence olması bizim öncelikle beklentimizdir.'' -''HEVESLERİ KURSAĞINDA KALACAK''- Çağlayan, projeye karşı Amerika'da verilen ilanlara da değinerek, şöyle konuştu: ''Böyle bir süreçte rakiplerin birbirini teknolojik yönde eleştirmeleri, engellemeleri gerekirken, başka şekilde engellemelerin ben prim yapmayacağını, bundan prim amaç edinenlerin bu heveslerinin kursağında kalacağını buradan ifade etmek istiyorum. Bu noktada, bundan emin olmanızı, rahat olmanızı istiyorum. Bundan dolayıdır ki gerekirse sizlerle beraber, gerekirse ben kendim ekibimle beraber, zannediyorum ki bu ayın sonuna doğru benim bir Güney Amerika seyahatim vardır, Venezuela ve Arjantin'e... Bunun üzerine, tabii ki böyle bir süreci de dikkate alarak, arkadaşlarıma talimat verdim ve kendilerinden New York'a bir ziyaret gerçekleştirmek istediğimi, o çerçevede belediye başkanı ile biraraya gelmek istediğimizi ve New York Taksi ve Limuzinciler Odasını da ziyaret edeceğimi söyledim.'' Amerika'da bu işin özellikle centilmence, eşit ve adil bir şekilde yapılması noktasındaki hassasiyetini ifade edeceğini vurgulayan Çağlayan, şunları kaydetti: ''(Diğerlerini eleyin, bize verin) şeklinde diğerlerinin yaptığı davranış içinde olmayacağız. Zaten bunlar ticarete aykırı olan kurallardır. Bu çerçevede, aslında New York halkı kararını vermiştir. Kim ne diyorsa desin, kim ne yapıyorsa yapsın şunu bilin ki bu otomobil New York'a girmiştir, Amerika'ya girmiştir. Şu anda fiili ihracat olmasa bile ben bunun 2011 senesinden itibaren sizler tarafından, devam edecek olan süreç içinde Amerika başta olmak üzere çok önemli yer tutacağına, gerek bugüne kadar değerli arkadaşlarımın yansıtmış olduğu haberlerden gerek sizden aldığım bilgilerden bunu çok net bir şekilde anlamış bulunuyorum. 8-9 bine yakın insanın böyle bir ankette, oylamada demokratik haklarını koyarak, bundan yana tavır koymaları, bu modele, tasarıma, ürüne 'Evet' demeleri, buna karşılık aleyhinde haksız propagandalara rağmen, bunun karşısında olanların 2 bin kişi olması inanın ki sizin bu anlamda güçlü olduğunuzu gösteriyor, aslında sizin açınızdan meselenin bittiğini gösteriyor. Tabii ki buradaki öncelikli hedef ihalenin alınmasıdır. Bu ihale de size centilmence bir oyun alanının ortaya konmasıdır. Maç devam ederken kuralların değiştirilmemesidir. Belirlenen kurallar çerçevesinde bu işin yapılmasıdır. İhale alınsın veya alınmasın bana göre bu iş bitmiştir.''