-ÇAĞLAYAN'DAN İŞ ADAMLARIYLA ABD'YE ÇIKARMA İSTANBUL (A.A) - 17.07.2010 - Devlet Bakanı Zafer Çağlayan ile bir grup iş adamı, çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'ye gitti. Çağlayan, Atatürk Havalimannda ABD'ye hareketinden önce VIP salonunda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bugüne kadar gerek iş adamları gerekse bakan düzeyinde gidilmemiş yerlere gittiklerini belirterek, ABD seyahatinin bu anlamda son derece önem arz ettiğini söyledi. ABD'nin dünyanın en büyük ithalatçısı ve geçen yıl yaptığı ithalatın 1,6 trilyon dolar olduğunu ifade eden Çağlayan, Türkiye'nin ABD'ye yaptığı ihracatın 3,2 milyar dolar olduğunu bunun da son derece kısıtlı olduğunu söyledi. Dünya ihracatında yaklaşık yüzde 1'e yakın payı bulunan Türkiye'nin ABD ithalatına bakıldığında ise burada binde 2 gibi son derece düşük bir hacme sahip olduğunu vurgulayan Bakan Çağlayan, bunun, 50-60 yıldır devam eden stratejik ortaklığa asla yakışmayan ve bağdaşmayan bir yapıya bürünmüş durumda olduğunu kaydetti. Çağlayan, ABD ile 12 milyar dolara yakın da bir dış ticaret hacminin var olduğunu anlatarak, bunun yeterli olmadığını bildirdi. ABD ithalatı içinde en az yüzde bir pay alınmaya kalkması durumunda ihracatın 15-16 milyar dolar seviyesine gelmesi gerektiğini dile getiren Çağlayan, şunları söyledi: ''Bunu çok rahat bir şekilde yapabiliriz. Bunu yapmak için ABD'nin hangi eyaletine hangi bölgesine ne alıp ne sattığını görmemiz gerekir. Biz bakanlık görevine geldikten sonra bir iş adamı refleksiyle öncelikle ABD gibi devletleri eyaletler bazında incelemeye başladık. ABD'nin Türkiye açısından potansiyel anlamda 6 büyük eyaleti var. Biz de bugün başlayıp haftaya bugün sonuçlanacak bu seyahatte 4 büyük eyalet olan California, Illinois, Teksas ve Georgia'ya gidiyoruz.'' Çağlayan, Califonia'nın bugün tek başına bir devlet olması durumunda tek başına dünyanın 7. büyük ekonomisi olabilecek Gayri Safi Hasılaya sahip bir eyalet olduğunu vurgulayarak, bu eyaletin ithalatının Türkiye'nin 2 katı, ihracatının ise Türkiye'nin ihracatından çok daha fazla olduğunu kaydetti. Gezilerine öncelikle Chicago'dan başlayacaklarını anlatan Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, 52 kişiyle birlikte yapacakları seyahat öncesinde Türkiye İhracatçılar Meclisi ve ihracatçılar birliğiyle başlattıkları çalışmalar kapsamında eyaletlerin bütün analizlerini yaptıklarını söyledi. Çağlayan, hangi eyaletin ne kadar mal alıp sattığı, ve bu malları kimlerden aldıkları ve hangi sektörlerin ABD'de cazip olduğunu belirlediklerini ifade ederek, sektörlere göre ihracatçı birliklerini tespit ettiklerini bildirdi. Bakan Çağlayan, makine, tekstil, konfeksiyon sektörü, madenler, deri, işlenebilir taşlar ve otomotiv gibi ABD'nin bu 4 eyaletindeki ithalat profilini inceleyip ona göre ihracatçı birliklerini götürdüklerini anlattı. -STRATEJİK ORTAKLIKTAN MODEL ORTAKLIĞA- Bu ihracatçı birliklerini ABD'de alım heyetleriyle karşı karşıya getireceklerini ve orada ABD ve Türk iş adamlarıyla bir araya geleceklerini anlatan Çağlayan, ''Bu ziyaret, sayın Başbakanımız ve ABD Başkanı Barack Obama'nın başlatmış oldukları stratejik ortaklıktan model ortaklığa gidiş noktasında önemli bir çalışma'' dedi. Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, ABD'de müteahhitlik sektörü olarak çok geride kaldıklarına dikkat çekerek, dünyanın ikinci büyük sektörü ve 80'den fazla ülkede 170 milyar dolara yakın iş yapan Türk müteahhitlik sektörünün ABD'de gelişmesi için çalışma yapacaklarını kaydetti. Çağlayan, geziye Türkiye ihracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Bükükekşi, MUSİAD Başkanı Ömer Cihat Vardan, İstanbul Sanayi Odası Meclis Başkanı Erdal Bahçivan ve ihracatçı birliklerinin başkanları ile belirledikleri sektörlerin başkanlarının da bulunduğu bir heyetle ABD'ye hareket etti.