-ÇAĞLAYAN'DAN İNGİLTERE'YE: ''VİZEYİ KALDIRALIM'' İSTANBUL (A.A) - 13.10.2010 - Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, Türkiye ile İngiltere arasında karşılıklı vizelerin kaldırılmasının iş dünyası ve iş insanları açısından önemli olacağını belirtti. Çağlayan, Türk-İngiliz Ticaret ve Sanayi Odasının düzenlediği İngiltere-Türkiye İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin iyi bir seviyede gittiğini, Türkiye'nin, ihracatının yüzde 50'sini Avrupa'ya yaptığını, İngiltere'nin, Türkiye'nin ticaretinde çok önemli bir yeri bulunduğunu, İngiliz iş adamlarının Türkiye'de 2. büyük uluslararası sermayesi olduğunu, 2 bin 200'e yakın İngiliz yatırımcının Türkiye'de yer aldığını, yaklaşık 5 milyar doların üzerinde bir yatırımla burada bulunmalarının İngiltere'nin Türkiye'ye duyduğu güvenin, dostluğun bir göstergesi olduğunu kaydetti. Çağlayan, Türkiye'nin, şu anda İngiltere gibi mal ticaretinde açık veren bir ülke olduğunu belirterek, ''İthalatımız ihracatımızdan daha fazla. Türkiye'nin AB'de dış ticaret fazlası verdiği tek ülke İngiltere'dir, Bu konudan dolayı size müteşekkiriz'' dedi. Önümüzdeki 5 yılda iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2 katına çıkartılmasının son derece önemli olduğunu vurgulayan Çağlayan, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Yani yatırımların bugün 5 milyar dolar seviyesinden 10 milyar dolara çıkması, Türk iş adamlarının İngiltere'de yapmış olduğu yatırımların milyar dolarlar seviyesine çıkması, 2008'de 13 milyar dolar, 2009'da küresel krizle beraber 9,5 milyar dolar seviyesine inmiş olan ticaretimizin de 20 milyar doları geçmesi gibi değerlendirmek, hatta bence belki 25-30 milyar dolar gibi bir hedef daha doğru olacaktır. Bence bu ticaretin 2 katına değil, biraz daha üstüne çıkacak söylemler... İskoçlar biraz cimridir. Bu dünyanın her yerinde konuşulur, her yerinde söylenir. Ama bu ticaret konusunda cimri olmayalım. Ticaretimizi büyütelim, geliştirelim. Bana göre önümüzdeki 5 yılda 30 milyar dolar seviyesine çıkartmanın hesabını yapmamız lazım. Bunu çok rahat yakalarız. Türkiye ile İngiltere arasında bu imkan fazlasıyla var.'' Çağlayan, Türkiye'yi en iyi tanıyan ülkelerin başında İngiltere'nin geldiğini ifade ederek, ''Zaman zaman şunu söylüyorum; Türkiye'de muhalefet yapma uğruna Türkiye'yi olduğundan farklı göstermeye çalışanlar keşke İngiltere gibi Londra'dan Türkiye'yi bir görseler...'' dedi. Türkiye'de kurumlar Vergisinin yüzde 20 olduğunu ve İngiltere'den 4 puan daha aşağıda bulunduğunu hatırlatan Çağlayan, İngiliz iş adamlarının bunu duyması halinde Türkiye'ye daha fazla gelmeye başlayacaklarını söyledi. -VİZEDE HAKSIZLIK- Vize konusunda Türk iş adamına haksızlık yapıldığını savunan Çağlayan, ''Vize ticarette haksız bir rekabet unsuru. Teknik bir engeldir. Bana göre insan haklarına aykırı bir hadisedir. İngiltere'nin konuda gösterdiği kolaylıkları biliyorum. Vize konusunda her türlü çalışmayı yapıyorlar. İngiltere ile Türkiye arasında bu dostluğun olduğu bir ortamda gelin biz birbirimize vizesiz giriş çıkış koyalım. Benim önerim; stratejik işbirliğinin üst seviyeye çıkmış olduğu bir ortamda karşılıklı vizelerin kaldırılması iş adamları açısından son derece önem arz edecek''dedi.