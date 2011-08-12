-Çağlayan'dan Güney Koreli CEO'lara çağrı SEUL (A.A) - 12.08.2011 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Güney Koreli şirketlerin üst yöneticilerine (CEO), ''Eğer küresel olmak istiyorsanız, güvenli bir liman arıyorsanız geç kalmayın'' çağrısında bulundu. Bakan Çağlayan, Güney Koreli şirketlerin CEO'larıyla bir araya geldiği toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Kore ile Türkiye'yi birbirine bağlayan çok önemli tarihi köprüler olduğunu söyledi. Türkiye'nin Asya ile Avrupa arasında önemli bir köprü olduğunu belirten Çağlayan, Türkiye'nin hem medeniyetler köprüsü hem enerji koridoru hem de önemli bir lojistik merkez, ciddi manada iş fırsatlarının bulunduğu bir ülke olduğunu kaydetti. ''Batıdan Doğu'ya gelmiş biri olarak, Batı'da işlerin bayağı kötü olduğunu ifade etmek istiyorum'' diyen Çağlayan, Avrupa'da işlerin iyi olmadığını söyledi. ''Avrupa'nın şişirilmiş bir balonun içindeki havayı hapsedebildiği kadar hapsettiğini'' ifade eden Çağlayan, ''ABD'de 2009'da Mortgage piyasasında başlayan krizin tüm dünyanın aklını başına getirdiğini'' belirtti. Bakan Çağlayan, fiziksel ekonomiden kazanan Güney Kore ve Türkiye gibi ülkelerin ise bu küresel krizi dünya ile entegre oldukları kadar hissettiğini ifade etti. Türkiye ekonomisi hakkında bilgi veren Çağlayan, Türkiye'nin toplum borcunun milli gelire oranının yüzde 40 olduğunu, yıl sonunda bu oranın yüzde 40'ın altına ineceğini dile getirdi. Bütçe disiplininden taviz verilmeyeceğini ifade eden Çağlayan, bütçe açıklarının milli gelire oranının da yıl sonunda yüzde 2'ye ineceğini, yıl sonunda büyüme oranının da yüzde 7 olacağını kaydetti. -''Türkiye, önemli yatırım avantajları sağlayan bir ülke''- Bakan Çağlayan, önemli yatırım avantajlarını sağlayan Türkiye'nin, önümüzdeki 10 yılda yaklaşık 120 milyar dolar tutarındaki enerji yatırımının, binlerce kilometrelik demir yolunun yapılacağı bir ülke olduğunu söyledi. Çağlayan, Türkiye'nin 4 saatlik uçuş mesafesinde, 56 ülkenin bulunduğu bir coğrafyaya sahip bulunduğunu belirterek, ''Türkiye, dinamik bir iç pazara sahip bir ülkedir. Türkiye'de 140 kişiye bir araç düşmektedir. Sizleri Türkiye'ye daha fazla yatırım yapmaya davet ediyorum. Gelin Türkiye'ye, bizim coğrafyamıza komşu ülkelerden sizde faydalanın'' dedi. ''Türkiye, geleceğin Detroit'i olacaktır'' diyen Çağlayan, motor ve aktarma organları yapımına özel destek verileceğini, demir çelik, kimya, uzay havacılık gibi yüksek teknoloji içeren yatırımlarda da Türkiye'nin büyük fırsatlar sağlayacağını bildirdi. -''Bana 24 saat ulaşabilirsiniz''- Bakan Çağlayan, toplantıya katılan CEO'lara kartvizitini dağıttırarak, kartvizitte şahsi mailinin de yer aldığını söyledi. ''24 saat bana ulaşma imkanına sahip olacaksınız. Beni 24 saat bulabilirsiniz, saat farkına aldanmayın ben o saatte belki Japonya'da belki ABD'de olabilirim'' diyen Çağlayan, Güney Kore ile çok ciddi işbirliği olabileceğine inandığını söyledi.