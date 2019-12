-ÇAĞLAYAN'DAN BANKALARA "VİCDANLI OLUN" ÇAĞRISI MERSİN (A.A) - 03.05.2011 - Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, esnafın kredi borçlarından doğan sıkıntılara değinerek, bankalara ''bir kaç gün gecikmeyle bile olsa borcunu geri ödeyen esnafı kara listeden çıkarın'' çağrısında bulundu. Bakan Çağlayan, seçim çalışmalarını sürdürdüğü Mersin'de, Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği'ni ziyaret ederek, birlik başkanı Talat Dinçer'den bilgi aldıktan sonra, yaptığı konuşmada, esnafı çok önemsediklerini, her fırsatta yaşadıkları sıkıntıyı çözme gayretinde olduklarını söyledi. Esnafın ahilik kültürünü yaşattığına işaret eden Çağlayan, ''Ahilik, ülkesinin ve bayrağının tekliğine, demokrasisine ve özgürlüğüne sahip çıkan bir yapıdır. Sabah erkenden iş yerini açıp, rızkını aramaya başlayan esnaf bu kadar fedakarken, biz onları önemsemeyip de ne yapacağız? Elbette ki sizin sıkıntılarınızı benimseyeceğiz. Zaten sizin sorunlarını önceliğimiz olarak görüyoruz'' dedi. Geçmiş dönemlerde esnafın küçük miktardaki kredilerini aylık yüzde 5 faizle kullanırken, şimdilerde bunun yıllık yüzde 5'e düştüğünü anlatan Çağlayan, ''Bu kredilerle büyüyün istiyoruz. Büyüyün ki, daha fazla kar edin ve daha fazla istihdam sağlayın'' diye konuştu. Bakan Çağlayan, Türkiye'de ihracatçı, işadamı, tüketici gibi çeşitli kesimlerin kredi kullandığını ama bunların içinde sadece esnafa verilen kredinin yüzde 99'a yakınının geri ödendiğine dikkati çekerek, şunları söyledi: ''Bu yüzden hepinize teşekkür ederim. Bazı esnafımızın da çeşitli nedenlerden dolayı kredilerini zaman zaman geciktirdiğini gözlemliyoruz. Olabilir, insanlık hali. Ama esnafım bir kaç gün gecikmeyle bile olsa borcunu geri gidip ödüyorsa, esnafın sicilini bankalar kara listesinden çıkarmalı. Hali hazırda sicil affı çıkmışken, esnafı kara listeden çıkarın. Ama maalesef üzülerek söylüyorum ki, bankalar halen insafsızca ve vicdansızca esnafın sicilini tutuyor. Sizde onların sicilini tutun. Onların sicili borcunu ödemeyenden daha kötü. Bu konuda bankaları daha vicdanlı olmaya davet ediyorum.'' Çağlayan, ister özel, ister devlet bankası olsun hiç bir bankanın kara listeye devam etmelerinin kabul edilemeyeceğini belirterek, ''Artık yeni bir düzenlemeye gitmeleri gerekir. Ama özellikle de devlet bankasının bunu yapmasını kabul edemem. Her şeye rağmen, siz hiç çekinmeden kredi kullanmaya çalışın ve büyümeye devam edin. Biz sürekli sizi desteklemeye devam edeceğiz. Çünkü sizler büyüdükçe, ülke ekonomisini kalkındıracaksınız ve yeni istihdam alanları yaratacaksınız'' diye konuştu. Kentte yapılması planlanan nükleer santral çalışmalarını da hatırlatan Çağlayan, şunları kaydetti: ''Sadece Çernobil kazasına bakarak, 'nükleer tehlikelidir' demek, bilime ve teknolojiye savaş açmaktır. Ben nükleer uzmanı değilim ama makine mühendisiyim. O yüzden konuya çok da yabancı değilim. Japonya'daki gelişmeleri de yakından takip ettik ve gerekli dersleri çıkardık. En maksimum seviyede tedbir alacak çalışacağız. Tedbir almazsan her şeyde tehlike var. O yüzden içiniz rahat olsun. Kimse bu işten zarar görmeyecek.'' Toplantı, daha sonra basına kapalı olarak sürdü. Bakan Çağlayan, ziyaret öncesinde de birlik binasının çevresindeki bazı iş yerleri sahipleriyle buluştu. Bir ekmek fırınına gelen Çağlayan, ekmek almak üzere iş yerine giren küçük bir kız çocuğunu kucağına alarak, ekmeği poşete koyduktan sonra çocuğa verdi.