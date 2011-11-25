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Çağlayan'da otopark inşaatındaki çökmede 1 ölü İSTANBUL (A.A)

25 Kasım 2011 22:03

-Çağlayan'da otopark inşaatındaki çökmede 1 ölü  İSTANBUL (A.A) - 25.11.2011 - Çağlayan'da bir otopark inşaatında meydana gelen çökme sonucu enkaz altından yaralı çıkarılan iki işçiden biri hastanede öldü.  Otopark inşaatında sabaha karşı beton dökümü sırasında oluşan çökmenin ardından kaldıkları enkaz altından itfaiye ekiplerince çıkarılan iki işçiden Hüseyin İmdat (55), tedavi altına alındığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.  Diğer yaralı Halim Takaoğlu'nun (36) ise aynı hastanede tedavisinin sürdürüldüğü öğrenildi.  Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

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