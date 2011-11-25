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Çağlayan'da otopark faciası: 2 işçi yaralı

İstanbul Adliye Sarayı'nın yakınlarında bir otoparkta sabaha karşı göçük meydana geldi. Olayda biri ağır iki işçi yaralandı.

25 Kasım 2011 02:00

T24 - İstanbul Çağlayan'daki Adliye Sarayı'nın yakınlarında yapımı devam eden otopark inşaatında saat 04.00 sıralarında beton dökme çalışmaları sürerken göçük meydana geldi. Gece vardiyasında çalışan 2 işçi göçük altında kaldı. İşçiler itfaiye ekipleri tarafından betonların arasından çıkarıldı.


Bu sırada mesai arkadaşları da işçileri kurtarmak için yoğun çaba harcadı. Şantiye görevlileri görüntü almaya çalışan basın mensuplarını uzaklaştırmaya çalıştı.

Hastaneye kaldırılan işçilerden birinin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Göçüğün neden meydana geldiği henüz bilinmiyor.


VARYAP'tan açıklama

Gece geç saatlerde Anadolu Ajansı'ndan servis edilen haberlerde göçüğün İstanbul Adalet Sarayı'nda meydana geldiği iddiası üzerine Varyap'tan açıklama geldi.

Adalet Sarayı'nı inşa eden yüklenici firma, çökme olayının yaşandığı alanın, söz konusu yerde ait olmadığını bildirdi.

Varyap'tan yapılan açıklamada, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı inşaatının bütünüyle tamamlanmış olarak teslim edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

''Otopark alanı, Çağlayan Adalet Sarayının bodrum kısmında yer almaktadır ve sorunsuz bir şekilde olağan haliyle hizmet vermeye devam etmektedir. Bu üzücü olayın yaşandığı alan, Çağlayan Adalet Sarayına ait değildir ve 500 metre kadar dışında yer almaktadır. Söz konusu alanın Çağlayan Adalet Sarayı ile hiçbir ilgisi yoktur.''



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