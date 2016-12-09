Çağlayan'da benzin istasyonuna EYP'li saldırı

İstanbul'un Şişli ilçesinde Çağlayan'da bulunan bir benzin istasyonuna el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenlendi. Olayı gerçekleştiren kişi yada kişiler otomobille olay yerinden hızla uzaklaştı. Saldırıya maruz kalan araç sahibi kulağından hafif şekilde yaralanırken aracında da maddi hasar meydana geldi.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, İstanbul Çağlayan'da bir akaryakıt istasyonunda park halinde bulunan otomobile poşet içinde atılan el yapımı patlayıcı atıldı. Olay gece saat 02.00 sıralarında Çağlayan Şevketpaşa Caddesi üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi.

İddiaya göre, 33 Yaşındaki Onur Kabakçı otomobilinin lastiklerine hava basmak için istasyona geldi. Bu sırada cadde üzerinden geçen bir otomobilden poşet içerisinden araca patlayıcı madde atıldı. Patlayıcı madde Kabakçı'nın otomobilin yanına düşerek büyük bir gürültüyle patladı. Olayı gerçekleştiren kişi yada kişiler ise otomobille olay yerinden hızla uzaklaştı. Kabakçı kulağından hafif şekilde yaralanırken aracında da maddi hasar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipler sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Kulağından yaralanan Kabakçı'nın da olay yerine gelen ambulansta tedavi edildi. Patlayıcı atılan aracın hemen arkasındaki akaryakıt tankeri ise dikkat çekti.