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Çağlayan'da BDP'lilere linç girişimi!

Kağıthane Çağlayan'da yürüyüş yapan BDP'li bir grupla, çevredeki vatandaşlar arasında kavga çıktı.

22 Mayıs 2011 03:00

T24 - Kağıthane Çağlayan'da yürüyüş yapan BDP'li bir grupla, çevredeki vatandaşlar arasında kavga çıktı. Bıçakların kullanıldığı kavgada, bir gösterici çevredeki vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi.

Çağlayan Vatan Caddesi üzerinde öğle saatlerinde toplanan BDP'li bir grup yürüyüşe geçti. Bir süre sonra Grubun içinden bazıları, çevredeki bir market ve bankaya molotof attı. Yaşanan bu olay üzerine çevrede bulunan bazı vatandaşlar toplanarak saldırıyı yapan göstericileri kovalamaya başladı. Kaçarken yere düşen bir gösterici vatandaşlar tarafından yakalanarak, feci şekilde dövüldü. Linç olmaktan son anda kurtulan gösterici çevredeki bir büfeye sığındı. Büfeye gelen sivil polisler, vatandaşları sakinleştirirken, yeniden toplanan BDP'li grup da olay yerine geldi.

Arkadaşlarının kendilerine verilmesini isteyen BDP'li bir grup da büfenin önüne geldi. İki grubun yeniden karşı karşıya gelmesini olay yerine gelen Çevik kuvvet polisi önledi. Çevik kuvvet kalabalığı dağıttı. Sivil polisler tarafından linçten kurtarılan BDP'li polis merkezine götürülürken, mahalledeki gerginlik sona erdi.



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