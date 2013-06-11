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Çağlayan'da avukatlara polis müdahalesi: 51 avukat gözaltında

Çağlayan Adliyesi önünde basın açıklaması yaparak Gezi direnişine destek vermek isteyen avukatlara polis müdahale etti. Sert müdahalede 51 avukat gözaltına alındı

11 Haziran 2013 16:19

Çağlayan Adliyesi’nde bir araya gelen avukatlar Gezi Direnişi’ne destek vermek isteyince polis müdahalesiyle karşılaştı.

Avukat Efkan Bolaç, bianet’e verdiği bilgide avukatlar İsmail Demirci ve Hüseyin Kaçmaz’ın gözaltına alındığını söyledi.

Adliye’de basın açıklamayası yapmak isteyen avukatlar önce özel güvenlik görevlileri tarafından çembere alındı. Ardından polisin Adliye içine girmesiyle birlikte avukatlar “Polis dışarı” ve “Savcı nerede” diye slogan atıllar. Avukatlar polisin şiddetli müdahalesine maruz kalırken elliye yakın avukat gözaltına alındı.  

@MGokhanAhi'in kamerasından avukatların gözaltına alınış anını izlemek için tıklayın

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