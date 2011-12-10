-Çağlayan: Cari açıktan başka sıkıntımız yok MANİSA (A.A) - 10.12.2011 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, dünya ve Avrupa ülkelerindeki krizin büyük kayıplar yaratmasına karşın, Türkiye'nin siyasi istikrar ve özel sektör yatırımlarıyla dimdik ayakta olduğunu belirterek, ''Şimdi görüyoruz ki, ekonomik kriz, bugün Türkiye'yi teğet bile geçmeyecek'' dedi. Çağlayan, Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) kurulan Peker Şirketler Grubu'na ait Belenco Kuvars Yüzeyler Fabrikasının açılış töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi: ''Avrupa'nın sarsılmaz ülkelerinde kriz derinden yaşanırken, böylesi bir ortamda Türkiye'yi dimdik ayakta tutan, özel sektör ve müteşebbistir. En önemli katman da siyasi istikrardır.'' Türkiye'nin eğitim, sağlık, altyapı, ulaşım ve iletişim sektörlerinde ciddi başarılar elde ettiğini, devletin büyük yatırımlarına karşın, kamu iç ve dış borcunun AB Maastricht kriterlerinden bile daha iyi noktada olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti: ''Türkiye, Avrupa'nın 27 ülkesinden daha iyi ve pozitif bir noktada. Bütçe açığında Avrupa'nın 19 ülkesinden, işsizlik rakamlarıyla da 12 ülkeden daha iyi konumdadır. Cumhuriyet tarihinin 80 yıllık döneminde uluslararası sermaye yatırımları 14,5 milyar dolarken, 2003'ten bu yana 105 milyar dolar doğrudan yatırım yapıldı. 8 yılda yapılan bu yatırımların yüzde 80'i Avrupa'dan gelen yatırımlardır. Bunlar Türkiye'nin kara kaşına, kara gözüne değil, siyasi istikrarına geliyor. Yatırımcı ülkenin en az 10-15 yıllık geleceğine yatırım yapar. Türkiye, geleceğiyle de dünyanın en önemli yatırım yapılan ülkelerinden biri olacaktır.'' -2023 hedefleri- Hükümetlerinin 2023 yılı hedeflerini de değinen Çağlayan, şunları kaydetti: ''Hedefimiz, Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'çağdaş muasır medeniyetler seviyesine gelmektir'. 2023'te hedefimiz, ihracatımızı 500 milyar dolara, milli gelirimizi 2 milyar dolara, kişi başına gelirimizi de 25 bin doları çıkaran, demokratik, sivil bir anayasa sahip Türkiye'dir. Bu ülke, bu siyasi istikrarla inanıyorum ki bunu bize bahşedecektir. 500 milyar dolar hedefinde ciddi çalışma yapıyoruz. Türkiye'nin cari açıktan başka sıkıntısı yok. Bakanlığım tarafından didik didik edilen, ihracat yapısını izleyen modelle ve teşvik sistemiyle bu da sorun olmaktan çıkarılacak. Bu ülkenin vatandaşı olmaktan, şerefli ay yıldızlı pasaportumuzu taşımaktan gurur duyuyoruz.''