-Çağlayan: ABD ile ticareti artırmak istiyoruz SAN FRANCİSCO (A.A) - 16.08.2011 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Türkiye'nin de Youtube ve Google gibi şirketleri çıkartabilecek alt yapının oluşturulması gerektiğini söyledi. Çağlayan, ABD'deki temasları kapsamında Türk-Amerikan Ekonomik İlişkileri Seminerine katıldı, Türk ve ABD'li iş adamlarıyla biraraya geldi. Çağlayan, seminerde yaptığı konuşmada, Kaliforniya'nın geçerken uğradıkları bir yer olmadığını, bu eyaletin bilim ve teknoloji açısından, dünya ekonomisi açısından önemli olduğunu kaydetti. Türkiye ekonomisinin 2002 yılından bu yana geldiği noktayı anlatan Çağlayan, ABD ile daha fazla ticaret yapmak istediklerini belirtti. ABD firmalarını Türkiye'de yatırım yapmaya davet eden Çağlayan, Türkiye'de 1 günde şirket kurulabildiğini anlattı. Bu ziyaretlerle özellikle Kaliforniya eyaleti ile önemli işbirlikleri olacağı kanaatini taşıdığını ifade eden Çağlayan, ''Bu tabii ki tek bir ziyaretle olmayacak. Ama şu anda biz tohum ekmeye geldik. Bu tohumun zaman zaman sulanması gerekiyor ki karşılıklı bunların meyvelerini beraber toplayalım'' dedi. Bakan Çağlayan, daha sonra gazetecilerle bir araya gelerek soruları yanıtladı. Çağlayan, temasları çerçevesinde girişim sermayesi şirketi olan Plug and Play firmasının yetkilileri ile görüştüklerini anlattı. Bu şirketin bir fon gibi çalıştığını ve girişimcileri desteklediğini ifade eden Çağlayan, ''Bizim yazılım firmalarının yaptığı projeleri ticarileştirme noktasında ciddi destek vermek istiyorlar. Bizim ülkemizden de Youtube'lar, Google’ler çıkartabilecek alt yapıyı oluşturmak lazım. Türkiye’nin böyle bir fona ve fonlamaya ihtiyacı var'' diye konuştu. HP Şirketine yaptıkları ziyareti de değerlendiren Çağlayan, ''şirket yetkilileri, İngiltere’den İtalya’ya ve Kuzey Afrika’ya kadar uzanan coğrafyada ihracatı Türkiye’deki üretim merkezinden yapacaklarını ifade ettiler.Türkiye’de ayrıca PS üretimine başlayacaklarını söylediler'' dedi. -FATİH Projesi- Çağlayan, Milli Eğitim Bakanlığının FATİH Projesi çerçevesinde, dünyadaki üretimi 17 milyon olan ve Türkiye'nin ihtiyacı olan 15 milyon tablet bilgisayarın temini için ithal eden değil, Türkiye'de üretilmesi konusunda bir işbirliği arayışı içinde olunduğunu da kaydetti. Çağlayan, bunları da Google, HP gibi firmalarla görüştüklerini belirtti. Çağlayan, 1-15 Ağustos tarihleri arasındaki 13 işgününde ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 artarak 5 milyar doları geçtiğini söyledi. 1 Ocak-15 Ağustos tarihleri arasında ihracatın 82,5 milyar dolar olarak gerçekleştiğini ifade eden Çağlayan, buna göre geçen yıla göre yüzde 24'1'lik artış yaşandığını söyledi. Son 12 aylık dönemde ise ihracatın 126,8 milyar dolara ulaştığını anlatan Çağlayan, ''Çok büyük ihtimal bir aksilik olmazsa 132 milyar doları yıl sonunda geçeceğiz'' dedi.