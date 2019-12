-Çağlayan: "Başka ülkelerin baktığı gibi Afrika'ya bakmayız" MERSİN (A.A) - 15.10.2011 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, ''Biz kara gün dostu olmuş bir milletiz ve hep öyle olacağız. Başka ülkelerin baktığı gibi Afrika'ya bakmayız'' dedi. Mersin ve Mısır'ın İskenderiye kenti arasında kardeş şehir anlaşması imzalandı. Anlaşmanın imzalanması için İl Özel İdaresi'nde düzenlenen törende konuşan Çağlayan, ''Arap Baharı'nı çok şükür gerçekleştirdiniz'' diyerek, Mısır halkının demokratik tercihlerini ortaya koyduğunu ve Türkiye'nin Mısır halkının yüksek demokratik standartlara ulaşmasına destek vereceğini ifade etti. Türkiye'nin Mısır'la ilişkileri geliştirmek ve el ele birlik içinde olma arzusunda olduğunu kaydeden Çağlayan, şunları söyledi: ''Akdeniz'in bir kardeşlik yeri olması gayreti içindeyiz. Bu anlaşma sadece Mersin ve İskenderiye ya da Türkiye Mısır arasında imzalanan bir anlaşma değil. Bu anlaşma 3. ülkelerle ticaret yapmaya katkı sağlayacaktır.'' Mersin ve İskenderiye arasında Ro-Ro seferlerinin bir an önce başlamasını ümit ettiklerini belirten Bakan Çağlayan, ''Bir an önce uygulamaya geçeceğiz. Bana göre sözün bittiği yerdeyiz. Artık eylem zamanı. Biz hazırız ve bir an önce bunu gerçekleştirmek istiyoruz. Turizm, sanayi, çevre gibi birçok alanda işbirliği yapacak kapasitemiz var'' dedi. Çağlayan, Türkiye ve Mısır'ın sadece birbirine mal alıp satmanın ötesinde olduğunu, 200'den fazla Türk firmasının yatırımlarını Mısır'da gerçekleştirdiğini kaydederek, şöyle konuştu: ''Mısır'da olayların başladığı dönemde Mısır'ın Ankara Büyükelçisi ile görüştük. Mısır'da maalesef kardeşin kardeşi vurduğu günlerdi. Firmalar endişeliydi. Onlara ''Endişeniz olmasın, yatırımlara devam' dedik. Büyükelçiyi aradım, firmaların korunması talebinde bulundum. Beni birkaç saat sonra aradı, tüm tedbirlerin alındığını söyledi.'' Görüşme sırasında büyükelçinin ağladığını ve kendisinin de çok duygulandığını ifade eden Çağlayan, ''Biz kara gün dostu olmuş bir milletiz ve hep öyle olacağız. Başka ülkelerin baktığı gibi Afrika'ya bakmayız. Onların yer altı zenginliklerine bakmayız. İnsani yaşam standartlarını arttırmaktır bizim görüş açımız'' ifadelerini kullandı. Türkiye ve Mısır'ın başbakanlarının kendilerine verdiği görevler olduğunu kaydeden Çağlayan, ''Bize verilen görevler arasında işbirliğini arttırmak, en kısa sürede ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarmak var. Şimdi bu hedefe kilitlenmiş olarak, siyasi, ekonomik, kültürel yeni bir döneme giriyoruz. Ben de yaşasın Türkiye-Mısır kardeşliği, yaşasın Mersin-İskenderiye kardeşliği diyorum ve ikinci evinize hoş geldiniz diyorum'' şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından Mersin ve Mısır'ın İskenderiye kenti arasında kardeş şehir anlaşması Güzeloğlu ile Fouly tarafından imzalandı.