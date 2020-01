-Çağlayan: 2023 hedefimiz 500 milyar dolar ihracat ADANA (A.A) - 07.01.2012 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, dünya genelinde yaşanan krize rağmen Türkiye'nin ihracatının rekor seviyelere yükseldiğini, ancak, 2023 hedefleri için daha çok çalışarak 500 milyar dolarlık ihracata ulaşılması gerektiğini belirtti. Çağlayan, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) kurulu Mango Gıda İşleme ve Paketleme Tesisi'nin açılış töreninde, hayatının büyük çoğunluğunu OSB'de geçirmiş biri olarak, yatırım yapmanın cesaret, gönül, özveri işi olduğunu, bu nedenle açılan her tesisin önemini bildiğini söyledi. Çağlayan, artık milli mücadelenin başka bir boyutunun yaşandığına dikkati çekerek, şöyle devam etti: ''Türkiye, artık, her hangi bir şekilde başka ülkeler tarafından işgal edilmiş, gündemi başka ülkeler tarafından belirlenen bir ülke değil, kimseden emir, buyruk almayan bir ülke haline gelmiştir. Milli mücadele artık ekonomik anlamda yapılıyor. Bizim ekonomik milli mücadelemiz, 2023 yılı hedefleridir. Bağımsızlık mücadelesinin sonucunda elde etmiş olduğumuz Cumhuriyetimizin 100. anlı, şerefli, şanlı yıl dönümünde 500 milyar dolar ihracata ulaşmayı hedefliyoruz. Dünyanın bugün 16. sırasında bulunduğumuz ekonomi liginde Türkiye'yi şampiyonlar ligine, ilk 10'a sokacağız.'' Çağlayan, Türkiye'nin ekonomik büyümesine dikkat çekerek, ''Bu yıl inşallah Hollanda'nın da önüne geçip, dünyanın 15. ekonomisi olacağız'' dedi. -İhracat rakamları- Çağlayan, dünya genelinde yaşanan ekonomik krize karşın, Türkiye'nin ihracatta cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdığını, geçen yıl bir önceki yıla oranla yüzde 18,2 artış sağlandığını vurguladı. -Türk ve yabancı yatırımcılar- Türkiye'den 246 gümrük bölgesine, 20 binden fazla ürün çeşidiyle ihracat yapıldığını belirten Çağlayan, ''Dünyanın neresine giderseniz gidin Türk müteşebbisi görürsünüz. Bu konuda iddiaya girmeye hazırım. 2,5 yılda 120 den fazla ülkeye gitmiş bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Ülke ülke, kapı kapı, şehir şehir her bölgeye giderek ihracatımızı böyle artırdık'' diye konuştu. Çağlayan, ihracatın yaklaşık dörtte üçünün gerçekleştiği Avrupa, Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkelerinde ekonomik dengelerin son derece bozulmuş olmasına, ekonomik dar boğazlara rağmen, Türkiye'nin ihracatını yüzde 18,2 arttırdığını vurguladı.