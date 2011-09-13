-Çağlayan: yabancı yatırımcı Türkiye'ye güveniyor ANKARA (A.A) - 13.09.2011 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, yabancı yatırımcıların gelişinin AB ülkelerinin Türkiye ekonomisine duydukları güvenin göstergesi olduğunu bildirdi. Çağlayan yaptığı yazılı açıklamada, büyümeden sonra yabancı sermaye girişinde de olumlu gelişmelerin yaşandığını belirtti. Bu yılın ilk 7 aylık döneminde Türkiye'ye gelen doğrudan yabancı sermaye miktarının 9.1 milyar dolara ulaşarak 2010'un tamamındaki 9.3 milyar dolarlık rakama yaklaştığını vurgulayan Çağlayan, ''Bu yılın temmuz ayı ödemeler dengesi verilerine göre, söz konusu ayda uluslararası doğrudan yatırım girişleri yaklaşık 2,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Yılın ilk 7 aylık döneminde gelen yabancı sermayenin yüzde 91'i AB ülkelerinden oldu. Yabancı yatırımcıların gelişi AB ülkelerinin Türkiye ekonomisine duydukları güveni gösteriyor'' ifadelerini kullandı. Gelişmelerin, dünyadaki ekonomik olumsuzluklara rağmen Türkiye'nin yabancı yatırımcılar için ''güvenli bir liman'' olduğunu doğrulandığını belirten Çağlayan, şunları kaydetti: ''Yabancı yatırımcıların sektörlere dağılımında bankacılık-sigortacılık, enerji sektörü ve imalat sanayi ilk üçte yer alıyor. İmalat sanayi içerisinde ise kimya sektörü ve gıda sektörü yatırım girişi bakımından göze çarpıyor. Türkiye'nin 2. çeyrekte gösterdiği büyüme performansı ülkemizi dünyanın pek çok ülkesinden ayrıştığını ve istikrarı sayesinde ekonomide başarılara imza attığını gösteriyor. 1. çeyrekte dünya rekoru kıran yüzde 11.6 olarak revize edilen büyüme rakamı, 2. çeyrekte yüzde 8.8 olarak gerçekleşince, ilk 6 aylık büyüme oranı yüzde 10.2 olarak gerçekleşti. Bu rakamlar Türkiye'nin 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini gösteriyor.''