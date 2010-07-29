-ÇAĞLAYAN: TÜRKİYE YÖRÜNGESİNİ GENİŞLETİYOR BAKÜ (A.A) - 29.07.2010 - Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'nın (TEPAV) ''ihracatın AB ülkelerinden diğer pazarlara doğru kaydığının'' ifade edildiği politika notuna ilişkin, ''TEPAV'ın 'Türkiye'de eksen kayması olduğunu' söylemesini anlamakta zorlandım. Bunun adı ne biliyor musunuz? TEPAV bunu öğrensin, bunun adı yörünge genişlemesidir. Eğer bir isim arıyorlarsa, Türkiye yörüngesini genişletiyor'' değerlendirmesinde bulundu. Çağlayan, Bakü temaslarını değerlendirdiği basın toplantısında, Türkiye'nin güncel ihracat rakamlarına ilişkin bilgi verdi. Türkiye'nin 1-27 Temmuz 2010 tarihleri arasındaki ihracatının 8 milyar dolara yaklaştığını bildiren Çağlayan, bunun geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,8'lik artışa denk geldiğini kaydetti. Çağlayan, 1 Ocak - 27 Temmuz 2010 dönemi ihracatının ise 62,7 milyar dolara ulaştığını belirterek, orta vadede hedefin 107,5 milyon dolar olduğunu, her şeye rağmen bu hedefi aşacaklarını söyledi. Bakan Çağlayan, Türkiye'nin 12 aylık ihracatının ise 110 milyar dolara dayandığını bildirdi. Konuşmasında TEPAV tarafından yayımlanan ''AB Pazarındaki İhracat Kayıpları'' başlıklı politika notuna da değinen Çağlayan, söz konusu raporda bazı ''gariplikler'' gördüğünü ifade etti. TEPAV'ın kurulmasında imzasının bulunduğunu belirten Çağlayan, ''TEPAV'ın yayımlamış olduğu raporun son derece çarpık olduğunu sizlerle paylaşmak istiyorum'' dedi. Raporda ''Türkiye'nin ihracatının yüzde 27 azaldığı''nın ifade edildiğini söyleyen Çağlayan, şunları kaydetti: ''Altında ne olduğunu bilmiyorum. Bizim elimizde böyle bir veri yok. Bu konuda sınıfta kalmışlar. Türkiye'nin ihracatı yüzde 27 daralmamıştır. En fazla daralmanın Türkiye'de olduğu ifade ediliyor. Bu da son derece yanlış bilgilendirmedir. TOBB'un TEPAV'a verdiği mali desteğin TEPAV tarafından hak edilmesi gerekiyor. TEPAV'ın saygınlığı, yayımlamış olduğu raporlarla ölçülecektir.'' Çağlayan, raporda 2009 Ekim ile 2010 Mart döneminin kriz sonrası dönem şeklinde adlandırıldığını, ancak bunun son derece yanlış bir tespit olduğunu, Avrupa'daki krizin devam ettiğini vurguladı. Raporun, çelişkili, doğruları vermekten uzak olduğunu söyleyen Çağlayan, bu konuda TEPAV'a ve TOBB'a bir mektup göndereceğini bildirdi.