-Çağlayan: Türkiye yatırımda güvenilir bir liman KOCAELİ (A.A) - 28.09.2011 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, ''Türkiye, bana göre dünyada yatırım yapma konusunda en güvenilir limanların başında gelmektedir'' dedi. Çağlayan ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün ile Güney Kore Ticaret, Sanayi ve Ekonomi Bakanı Moon Jae Do'nun da katılımıyla İzmit'in Alikahya Asım Kibar Organize Sanayi Bölgesi'nde POSCO ASSAN TST Çelik Sanayi AŞ'nin paslanmaz çelik soğuk haddeleme tesisinin temel atma törenini gerçekleştirildi. Törende konuşan Çağlayan, davetlilere Korece ''Hoşgeldiniz'' diyerek, söz konusu yatırımın Kocaeli'ye ve ülkeye hayırlar getirmesini temenni ettiğini söyledi. ''Ülkeye yatırım yapan, taş üstüne taş koyan, ister yerli, ister uluslararası her yatırımcının başımızın üstünde yeri vardır'' diyen Çağlayan, yatırımı, üretimi, istihdamı, ihracatı çok önemsediklerini vurguladı. Söz konusu yatırımı önemsediklerini, bunu da törene katılarak gösterdiklerini dile getiren Çağlayan, şöyle devam etti: ''Kore ve Türkiye, tarihsel dostluğa sahip. Güney Kore, Türkiye açısından son derece önemlidir. Güney Kore'nin bağımsız olmasında, bugün demokrasiyi yaşamasında, hak ettiği yaşam kalitesi ve maddi zenginlikler noktasında Türkiye, insanlarını Kore'ye göndererek, bağımsızlık savaşında bizzat Kore'nin ve Koreli vatandaşların, kardeşlerinin yanında canı pahasına yer almıştır. Ülkenizde bine yakın, Kore Savaşı esnasında Kore'nin bağımsızlığı için savaşmış ve bugün topraklarınızda size emanet etmiş olduğumuz şehidimiz bulunuyor. Aramızda, aynen bugünkü yatırımda olduğu gibi, 60 yıldır kuvvetli bir şekilde süre gelen paslanmayan, paslanmaz bir ilişki var.'' Bakan Çağlayan, temeli atılan tesisin yıllık 200 bin ton üretim kapasitesine sahip olacağını hatırlatarak, bu yatırımın Türkiye açısından çok büyük değer ifade ettiğini söyledi. Üretim kapasitesinin kısa süre içinde 1 milyon tona ulaşmasını hükümet olarak beklediklerini vurgulayan Çağlayan, Koreli yatırımcılara şöyle seslendi: ''Üretimde 1 milyon tona çıktığınız zaman, ihracata vereceğiniz, cari açığın, ithalatın azalması noktasında vereceğiniz destek, Türkiye'nin istihdamına, üretimine, ekonomisine vereceğiniz destek, bu yatırımı çok anlamlı hale getirecektir. Bugün yapılan bu yatırım aslında POSCO'nun Assan ile birlikte yeni yatırımlar yapma noktasındaki hevesini fazlasıyla artıracaktır. Türkiye, bana göre dünyada yatırım yapma konusunda en güvenilir limanların başında gelmektedir. Bugün ülkemize ilk 7 ayda, geçen yılın tamamında gelen toplam doğrudan yabancı sermaye kadar bir giriş olmuştur. 1923'de Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan, 2003 yılına kadar ülkemizde 80 yılda toplam 14,5 milyar dolar doğrudan yabancı sermaye girişi olurken, 8,5 yıllık iktidarımız döneminde 80 yılda gelenin 7 katından fazlası Türkiye'ye doğrudan sermaye olarak gelmiştir.'' -Türkiye'nin coğrafi konumu- Türkiye'nin coğrafi ve stratejik konumu, jeopolitik yapısı, yaş ortalaması 28 olan 74 milyon genç nüfusa sahip olması ve her yıl üniversitelerinden 700 bin gencinin mezun olan önemli yapısıyla doğrudan yatırım alan ülke olma özelliğini artırarak sürdüreceğini dile getiren Çağlayan, Türkiye'nin çevresinde 4 saat uçuş mesafesinde 56 ülkenin bulunduğuna dikkati çekti. -Güney Korelilere yatırım çağrısı- Assan ve POSCO'dan yeni yatırımlar beklediklerine ifade eden Çağlayan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bugün Türkiye'nin 'kendi otomobilini yapması gerektiği' noktası sayın Başbakanımız ile sayın Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız tarafından her fırsatta dile getiriliyor. Türkiye artık bunları söyleyecek, isteyecek bir kapasiteye, yapıya gelmiştir. Artık Türkiye kendi otomobilini, kendi helikopterini, kendi uçağını yapabilecek bir yapıya gelmiştir. İhracatının lokomotifi otomotiv sektörü olan Türkiye, bugün otomotivde kullanılan kaporta sacının tamamını maalesef dışarıdan ithal etmek zorundadır. Bu nokta, bana göre POSCO'ya Türkiye'de sıcak hadde konusunda yeni yatırım yapma noktasında kararını çok çabuklaştırması gerektiğini ifade ediyor. Bu konuda da ümit ediyorum ki, POSCO burada başladığı yatırımın hemen arkasından, Türkiye'nin otomotiv sektörüne verdiği destek, otomotiv sektöründe koyduğu irade ve bu irade çerçevesinde bu sektörün ana girdisi durumunda olacak sıcak hadde konusunda da yatırım fırsatını kaçırmayacaktır.'' -Çevreye duyarlı yatırım- Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, hükümet olarak vatandaşların sağlığına, refah seviyesine en fazla değer veren yapıya sahip olduklarına vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı: ''İnsanımızın kişi başına milli gelirden aldığı payı 3 bin dolarlardan, 10 bin dolarlar seviyesine çıkarma noktasında önemli açılımlar yapan hükümetimiz, elbette ki sanayi tesisleri yapılırken bu sanayi tesislerinin çevreye, ekolojik değerlere ve topluma hiçbir zararı olmayacak şekilde, en yararlı olması konusunda her türlü tedbirini alacak ve bu tedbirleri gören, yöneten bir yapıya sahiptir. Bu konuda kimsenin kuşkusu olmaması gerekir. Türkiye'nin daha fazla yatırıma, daha fazla büyümeye, daha fazla istihdama ihtiyacı var. Her yıl 700 bin insanın istihdam müessesesine katıldığı Türkiye'de bilin ki bu yatırımlarla işsizlik sorunu çözülecektir.'' Bakan Çağlayan, yatırımlardan dolayı firma yetkililerini Korece tebrik etti.