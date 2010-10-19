-ÇAĞLAYAN: TÜRKİYE, İRAN'IN AVUKATLIĞINI YAPMAZ WASHINGTON (A.A) - 18.10.2010 - Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, ''Türkiye'nin İran'ın avukatlığını yapma gibi bir düşüncesi olmadığını belirterek, ''Ticaretin hassas konuların dışında kalan kısımda herhangi bir şekilde yasaklanması veya bazı kısıtlamaların getirilmesinin Türkiye'nin en rahat ticaret yapabileceği komşularıyla ticaretini engellememesi gerekir'' dedi. Amerikan-Türk Konseyi'nin (ATC) 29. yıllık konferansı, Ritz-Carlton Otel'de başladı. Zafer Çağlayan, konferansın açılışında yaptığı konuşmada, iki ülke arasında ciddi potansiyel arz eden ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, siyasi ve askeri ilişkilerin ticaretle taçlandırılması gerektiğini söyledi. Temelleri Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın aralık ayındaki Washington ziyareti sırasında ABD Başkanı Barack Obama ile görüşmesinden sonra atılan ''ABD-Türkiye Ekonomik ve Ticari Stratejik İş Birliği Çerçevesi'' toplantısının yarın yapılacağını belirten Çağlayan, bunun iki ülkenin ekonomi ve ticaret alanındaki iş birliğinde bir ilk ve büyük bir başlangıç olacağını kaydetti. Çağlayan, model ortaklık çerçevesinde geliştirilecek iş konseylerinde ABD ve Türkiye tarafından belirlenecek iş adamlarının bir araya gelerek güç birliği yapacağını belirterek, ''Şunun altını çizmek istiyorum. Bu, mevcut yapılara alternatif değil, birbirini tamamlayan, geliştiren bir çalışma'' diye konuştu. Zafer Çağlayan, ''Bu çerçevenin oluşturulmasının gerekçesi, aramızdaki mevcut ama Türkiye tarafını sevindirmeyen, sevindirmekten uzak mevcut ticari ve ekonomik ilişkilerimizin sorunlarını bilikte tespit etmek ve bu sorunların çözümünü sağlamak. İkinci olarak da ticaretimizi ve ekonomimizi karşılıklı olarak daha fazla geliştirmek'' ifadesini kullandı. -''TİCARİ İLİŞKİLER YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLMELİ''- İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğine işaret eden Çağlayan, toplam ihracatı 2002'de 36 milyar dolar olan Türkiye'nin bunu 2008 yılında neredeyse 4'e katlayarak 132 milyar dolar düzeyine getirdiğini hatırlattı. Çağlayan, ihracatın yüzde 50'den fazlasının AB üyelerine yapıldığını, bunun da yüzde 92'den fazlasını sanayi ürünlerinin oluşturduğunu anımsatarak, buna karşın ABD ile ticaretin iki ülke arasındaki yakınlıkla atbaşı gitmediğini söyledi. Türkiye'nin ABD'ye ihracat ve ithalatının son 8 yılını değerlendiren Çağlayan, ''Dünya ekonomisi gelişirken Türkiye'nin ihracatı ve dış ticaret gelişirken ABD ile ticarete baktığımızda 8 yılda bir arpa boyu yol bile gitmemişiz'' diye konuştu. Bu konunun karşılıklı eksikliklerden kaynaklandığını, Türkiye'nin de ihraç kabiliyeti ve ürünlerini ABD pazarına tanıtamadığını, gerekli pazarlara girilemediğini belirten Çağlayan, artık geleceğe baktıklarını ve ticaretin geliştirilip engellerin kaldırılmasını hedeflediklerini bildirdi. -''TÜRKİYE YATIRIMLARDA CİDDİ CAZİBE MERKEZİ''- Türkiye'de 4. uluslararası büyük yabancı yatırımcı olan ABD şirketlerinin 6,5 milyar dolarlık yatırımları bulunduğunu belirten Çağlayan, bugünkü teşvik sistemi, ar-ge'ye yönelik destekleri, coğrafi konumu, komşuları ve diğer ülkelerle ilişkileri ve genç nüfusu düşünüldüğünde Türkiye'nin yatırım için ABD firmaları açısından ciddi cazibe merkezi olduğunu söyledi. Çağlayan, birçok ülkeye 4 saat uzaklıkta olmasının da Türkiye'yi yatırım açısından cazip hale getirdiğini kaydetti. Türkiye'nin enerji alanında da gelecek 10 yılda yaklaşık 110-120 milyar dolarlık yatırım yapılacak ülke olduğunu söyleyen Bakan Çağlayan, Türkiye'nin önemli enerji geçiş ve güvenlik koridoru olduğuna da işaret etti. Çağlayan, şu anda dünyada 225 uluslararası müteahhitlik sektöründe Türkiye'nin bu yıl 33 firmayla dünya ikincisi olduğunu ve bu alanda ABD'nin önüne geçtiğini söyledi. Bu alanda da iki ülke arasında önemli iş birliği olabileceğine dikkati çeken Çağlayan, yabancı yatırımcıların Türkiye'ye çok cazip şartlarla geldiğini, 3. ve 4. bölgelere yatırım yapanlara yatırım arazinin bedelsiz verildiğini hatırlattı. -''İRAN'IN AVUKATLIĞINI YAPMIYORUZ''- Çağlayan, komşu ve çevre ülkelerle stratejik iş birliği vasıtasıyla ilişkilerin artırıldığını, Türkiye'nin komşularıyla ''sıfır sorun politikası''nın yanı sıra ''sınırsız ticaret'' yapma gayreti içinde olduğunu söyledi. Türkiye'nin İran'ın avukatlığını yapma veya avukatlığına soyunma gibi bir düşüncesinin asla olmadığını vurgulayan Çağlayan, sorunun barış yoluyla çözülmesi için uğraştığını ifade etti. Devlet Bakanı Çağlayan, ''Şunu soruyorum: 66 milyar dolar İran ithalatı var toplamda, Türkiye'nin payı sadece 2 milyar dolar. 64 milyar dolarlık ihracatı İran'a kimler yapmış, bunların konuşulması, tartışılması lazım'' dedi. Türkiye'nin BM Güvenlik Konseyi'nin kararına sonuna kadar saygılı olduğunu belirten Çağlayan, ''Sizlerle hemfikiriz ama ticaretin hassas konuların dışında kalan kısımda herhangi bir şekilde yasaklanması veya bazı kısıtlamaların getirilmesinin Türkiye'nin en rahat ticaret yapabileceği komşularıyla ticaretini engellememesi gerekir'' diye konuştu.