-Çağlayan: ''Türkiye, doğalgaz lobisinin esiri'' ANKARA (A.A) - 20.09.2011 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Türkiye'nin, doğalgaz lobisinin esiri olduğunu belirterek, ''Doğalgaz üreten, doğalgaz kaynaklarına sahip olan ülkelerin tümü, elektrik üretiminde doğalgazı Türkiye'den daha az kullanıyor'' dedi. Bakan Çağlayan, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Ekrem Demirtaş ve beraberindeki heyeti kabulünde, İZTO'nun, Türkiye'nin en büyük odalarından biri olduğunu söyledi. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's'un (S&P), Türkiye'nin ''BB+'' olan yerel para cinsinden kredi notunu ''BBB-''ye yükseltmesine de değinen Çağlayan, şöyle devam etti: ''S&P, aslında Türkiye'ye karşı hep cimri olmuştur. Türkiye açısından bugün verilen derece önemli ama yetmez. Türkiye'nin hakkı bundan daha fazladır. Geç kalınmış bir şeydir. Türkiye bunları daha önceden hak etti. Ümit ediyoruz ki yapacağımız reformlar ve yeni düzenlemeler, Türkiye'nin notunun daha fazla artmasını sağlayacak. ABD'nin, İtalya'nın kredi notunun düşürüldüğü, Yunanistan'ın ciddi sıkıntı içinde olduğu bir ortamda Türkiye'nin kredi notunun artırılması son derece anlamlı.'' Türkiye'de bazı ürünlerin üretiminde yurt dışına bağımlı olunması nedeniyle bu alanlarda rekabet etme imkanına sahip olunamadığını belirten Çağlayan, özellikle enerji fiyatlarının çok önemli olduğunu vurguladı. Enerji fiyatlarının artmasını önlemek için çalıştıklarını dile getiren Çağlayan, şunları söyledi: ''Çünkü petrole, doğalgaza dayalı bir enerji yapımız var. Elektrik üretiminin yüzde 52'si doğalgazdan, çeşitlendirmemişiz. Türkiye, doğalgaz lobisinin esiri olmuş. Doğalgaz üreten, doğalgaz kaynaklarına sahip olan ülkelerin tümü, elektrik üretiminde doğalgazı Türkiye'den daha az kullanıyor. Onun için elimizdeki enerji kaynaklarını sonuna kadar kullanmalıyız. Sonra nükleer enerji, sonra doğalgaz... Nükleere karşı çıkanlar, neye karşı çıktıklarını bile bilmiyor. Soruyorum, 'Başka alternatifiniz var mı?' Varsa söyleyin. Şimdi bakın iki nükleer santral, 85 milyar kilowatt saat elektrik enerjisi üretecek. Bu enerjiyi doğalgazdan üretmenin maliyeti 4 milyar dolarken, nükleerden üretmenin maliyeti ise sadece 320 milyon dolar. Şimdi böyle bir ortamda ben doğalgazı getirebilirim ama kimse bize 'enerji fiyatlarını düşürün, cari açığı kapatın' diyemez. Enerji maliyetlerimiz ucuz olmadıkça biz hammadde üretimini Türkiye'de yapamıyoruz ve sıfır katma değerle cevherlerimizi ihraç ediyoruz.'' Bakan Çağlayan, Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı ile çok yakın çalıştıklarını belirterek, ''Biz onları yatırım avcısı yaptık. Birçok çalışmayı da birlikte yapıyoruz. ABD'de de yarın akşam Sayın Başbakanımızın başkanlığında Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansımızla birlikte CEO toplantısı yapacağız. Bugün dünyada en güvenilir liman Türkiye. Bunu herkes görecek. Öyle günler gelecek ki yılda 50 milyar dolar yabancı sermaye alacağız. Bunlar hayal gibi görünebilir ama inşallah bunu da yapacağız. O zaman geldiğinde cari açık değil, cari fazlayı konuşacağız'' dedi.