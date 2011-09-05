-Çağlayan: Türkiye AB'ye yük almaya gelir ANKARA (A.A) - 05.09.2011 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Türkiye'nin AB'yi tam üyeliği konusunda, ''Türkiye AB'ye bir başka ülke gibi yük vermeye değil, yük almaya gelir'' dedi. Bakan Çağlayan, Bakanlıkta Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Rainhardt Freiherr von Leoprechting ve beraberindeki heyeti kabul etti. Leoprechting, ziyarette, Bakan Çağlayan'ı yeni kurulan hükümette Ekonomi Bakanı olarak atanmasından dolayı kutladı. Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası olarak, Dış Ticaret Müsteşarlığı ile çok uzun zamandır yapıcı ve dürüst bir işbirliği içinde bulunduklarını anlatan Leoprechting, Çağlayan'ın dış ticareti de kapsayan Ekonomi Bakanlığı'na getirilmesinden büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti. Türkiye ile Almanya arasında çok yoğun bir işbirliği bulunduğunu dile getiren Leoprechting, Türkiye'nin AB'ye tam üyeliği konusunda destek vermek açısından Bakan Çağlayan ile yapacaklarını görüşmenini son derece etkili sonuçlar ortaya koyacağını düşündüğünü kaydetti. Leoprechting, Türk ve Alman iş adamlarının sesi olan odalarının merkezini, Berlin'e taşıma kararı aldıklarını belirterek, Bakan Çağlayan'ı Berlin'e davet etti. Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası'nın kurucu üyesi Engin Koyun bu da bu odanını kuruluşunda Bakan Çağlayan'ın büyük katkısı olduğunu belirtti. Çağlayan'ın TOBB Başkanvekilliği yaptığı dönemde kendisini çağırarak böyle bir odanın kurulmasında yer almasını istediğini, kendisinin de bunu seve seve kabul ettiğini anlatan Koyuncu, Oda ve üyeleri hakkında Bakan Çağlayan'a bilgi verdi. -Bakan Çağlayan- Bakan Çağlayan da kuruluşunda emeği bulunan Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası'nın böyle bir seviyeye gelmiş olmasının kendisi için son derece ümit verici ve sevindirici olduğunu söyledi. Almanya'nın Türkiye için son derece önemli bir ülke olduğuna işaret eden Bakan Çağlayan, Almanya'nın Türkiye'nin hem en fazla ihracat yaptığı ülke, hem de en fazla ithalat yaptığı 2. ülke konumunda bulunduğunu kaydetti. Türkiye ile Almanya arasındaki dış ticaretin her yıla daha da arttığını ifade eden Çağlayan, ''Bir çok alman şirketinin Türkiye'de yapmış olduğu yatırımlar da Alman kardeşlerimizin bize olan güveninin göstergesidir'' dedi. Türkiye'nin Avrupa'nın en büyük 6. ekonomisi olduğunu hatırlatan Çağlayan, Avrupa'nın içinde bulunduğu kriz ortamında Türkiye'nin, Maastricht Kriterleri'nin de üzerinde pozitif noktada bulunmasıyla Avrupa için önemli bir rol model ülke konumuna geldiğini söyledi. Türkiye'nin AB'ye tam üye olması durumunda bir başka ülke gibi yük vermeye değil, yük almaya geleceğini belirten Çağlayan, ''Böyle bir ülkeye AB'ye tam üyelik konusunda destek veren Alman dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Ancak sayın Merkel'in bu konudaki siyasi söylemleri Türk insanını rahatsız ediyor. Türkiye'yi kucaklayan bir davranış içine girmesini bekliyoruz'' diye konuştu.