Çağlayan: THY'ye hakkımı helal etmiyorum

MÜSİAD'ın ödül törenine geç kalan Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, ''Türk Hava Yolları'na (THY) hakkımı helal etmiyorum. Tedavimi yarıda kesip geldim ama uçak maalesef zamanında kalkamadı" dedi.



Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin (MÜSİAD) 13. Ekonomi Basını Başarı Ödülleri Töreni'ne Ankara'dan THY uçağı ile gelen Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, oldukça sinirlendiğini belirterek, THY'deki rötarlar yüzünden bütün programlara gecikmeli gittiklerini ifade etti.

Yaptığı konuşmada geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Ankara'da gördüğü fizik tedavisini yarıda kesip havalimanına gittiğini açıklayan Bakan Çağlayan, "11 sene önce büyük bir kalp krizi geçirmiştim. İçki ve sigara içmem. Sporu düzenli yaparım ama benim randevulara zamanında gitme gibi bir hastalığım var. O hastalığım neticesinde saat 5'te yaptırmakta olduğum fizik tedavisini yarıda kestim. Havalimanına geldim ve müjdeyi aldım. Dediler ki THY uçağı geç gidecek. Alışık olduğum bir durum. Benim için çok tuhaf gelmedi. Sonra bir anons yaptılar, 40 dakika sonra uçağa alacağız diye. İsterseniz hiç kaldırmayın dedim. Sonuçta bizi İstanbul'a getirdiler" dedi.

'Buna hakkı yok'

İstanbul'a geldiklerinde yaşadıkları sorunun bitmediğini ifade eden Bakan Çağlayan, "Bu sefer zannettiler ki ben İstanbul'a hiç gelmemişim. Bir kaç tur attırdılar bize. Dedim ki ilave ücret vermem. Evet gecikmemin sebebi THY'dir. Hakkımı helal etmiyorum. Çünkü ben gittiğim her yerde THY'yi dünyanın her yerinde güzel bir şekilde tanıtmaya çalışıyorum. Başbakan ve biz 25 bakan gittiğimiz her yerde tanıtıyoruz ve iftihar ediyoruz. Ama şimdi benim buraya geç getirdiği için sinir katsayımı ve kolestrolümü yükselttiği için geçmiş hiçbir hakkımı helal etmiyorum.

Buradan söylüyorum ve sizlerden özür diliyorum. Çünkü böyle bir haddim yok. Ucu ucuna yetişmeye çalışıyoruz. Dün de aynı şeyi yaşadık. Böyle bir şeye sebebi gereçkesi ne olursa olsun kimsenin buna hakkı yok ve ilk defa da bu kadar sinirli konuşuyorum" şeklinde konuştu.

'Evvekallah yaz önümüzde'

Çağlayan, 1987 yılında Ankara Sanayi Odası'nın meclis üyesi olduğunda ve yönetim kuruluna girdiği zaman ekonomi basını ile tanıştığını söyledi. Ekonomi ile ilgili kendilerinin yerine artık Fitch'in, Moody's'in ve son olarak da JCR'ın konuştuğunu belirten Çağlayan, bugün önemli bir not yükseltmesine şahit olduklarını dile getirdi.

Geçen hafta ABD'ye yaptıkları ziyaretin son derece önemli olduğunu vurgulayan Çağlayan, 10 yıl önce boynu bükük bir şekilde IMF'den borç almak için gittikleri Amerika'dan, son dönemde beraberindeki 200 iş adamı ve 5 bakan ile birlikte Amerika'ya gitmelerinin yükselen Türkiye'nin itibarı olduğunu ifade etti.

Kredi derecelendirme kuruluşlarının not artışına dikkat etmediklerini vurgulayan Çağlayan, söz konusu kuruluşların şu anda kendi itibarlarını artırdığını vurguladı. Türkiye'nin bu notların fazlasını hak ettiğini kaydeden Çağlayan, "Unutmayın şu anda daha baharı yaşıyoruz. Evvelallah yaz önümüzde. Türkiye'nin önümüzdeki aylardaki ekonomik performansının nasıl arttığını hep beraber göreceğiz" dedi.

Konuşmalardan sonra Çağlayan, MÜSİAD Başkanı Olpak ile Ekonomi Basını Başarı Ödülleri'ni kazananlara plaket verdi. Ödül töreni, Olpak'ın jüri üyelerine plaket takdiminin ardından, toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.