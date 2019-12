-Çağlayan: ''Terörü karşı tek yüreğiz'' HAKKARİ (A.A) - 01.11.2011 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, ''Bugün burada Hakkari'de teröre karşı tek yürek olduğumuzu, birlik beraberlik içinde olduğumuzu, her şeye rağmen terörün Türkiye'nin gelişmesini, ekonomik büyümesini, dünya ekonomisindeki hedeflerini hiç bir şekilde engelleyemeyeceğinin göstergesi olarak sizlerle beraberiz'' dedi. Çağlayan, Ekim ayı ihracat rakamlarının açıklandığı Hakkari Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıda, ihracatçı birlik başkanlarıyla aldıkları karar gereği bugün Hakkari'de olduklarını söyledi. ''Bugün burada teröre karşı tek yürek olduğumuzu, birlik beraberlik içinde olduğumuzu, her şeye rağmen terörün Türkiye'nin gelişmesini, ekonomik büyümesini, dünya ekonomisindeki hedeflerini hiç bir şekilde engellemeyeceğinin göstergesi olarak sizlerle beraberiz'' diyen Çağlayan, bugün, 1 Kasım 2011 tarihinde, 88 yıllık Cumhuriyet tarihimizin ihracatının yeni bir rekorunun kırıldığı gün, Türkiye'nin ekonomi tarihimize altın harflerle yazıldığını vurguladı. Bugün her şeye rağmen demokratikleşme, özgürleşme, yatırım, inadına üretim, inadına ihracat, inadına istihdam, inanına birlik kardeşliği göstermek; terör örgütüne en güzel cevabı vermek için burada olduklarını yineleyen Çağlayan, şunları kaydetti: ''Kamu ve özel sektör birlikte olduğunu göstermek için buradayız, ekonomide ne gibi bir mesafe kaydettiğimizi görmek için buradayız. Şimdi burada açıklanan ihracat rakamları birlik ve beraberliğin dünyada bizi ne noktalara taşıyabileceğinin göstergesidir. Ülkemiz birlik ve beraberliğine bin yıllık kardeşliğine yönelik saldırıları daime def edebilecek güçte olmuştur. Bu gücünü de hep insanından Türkü, Kürdü, Lazı, Çerkezi ile Alevisi ile Sünnisi ile bütün insanıyla beraber almıştır. İnsanıyla büyümüş, insanıyla bu noktaya gelmiştir. Dünyanın her bölgesinde küresel krizin yaşandığı Avrupa'da Yunanistan'a nasıl bir tıraş yapılacağının tartışıldığı ve bir türkü karar veremediği bir ortamda şükürler olsun ki ülkemiz son derece güçlü bir performansla dünya ekonomisinin büyüme rekortmenlerinden biri haline gelmiştir. Türkiye ilk çeyrek büyümesiyle dünya şampiyonluğunu elde etmiş, ilk ayda yüzde 10,2 gibi rekor bir büyüme elde etmiştir. Türkiye dinamizmiyle, bu nüfus yapısıyla orta vadede belirtilen büyüme rakamlarının üzerine çıkabilecektir.'' Çağlayan, bundan sonraki en büyük hedeflerinin ihracatın ithalatı karşılama oranının giderek yükseltilmesi, cari açıkla çok etkin bir mücadele yapılması olduğunu vurgulayarak, ''Bugün gerek bütçe açığı gerek kamu borçları noktasında dünyaya parmak ısırtacak seviyeye gelmiştir. Bundan sonra bu dinamizmimizi artırarak sürdürmemiz gerekiyor. Bu konuda son derece kararlıyız'' dedi. -Hakkari'ye yönelik yatırımlar- Hakkari ve benzer yerlere yeni teşvik sisteminde pozitif ayrımcılık yapacaklarının altını çizen Çağlayan, şöyle devam etti: ''2002 yılında Hakkari'nin ihracatı sadece 4,8 milyon dolardı. Bugün Hakkari'nin ihracatı 2002 yılından bugüne kadar 60 kattan fazla artarak 310 milyon dolar seviyesine gelmiştir. Teröre karşı dik durmak için buradayız, buraya geldik. Yatırım ve kalkınmayla teröre cevap verebilmek için burada olduğumu önemle vurgulamak istiyorum. Hakkarili vatandaşım anarşi, terör, kan aksın istemiyor, iş istiyor, aş istiyor, çocuklarına iyi bir gelecek istiyor. Türkiye'de yılladır baş belası olan, Türkiye düşmanlarının el birliğiyle yapmak istediği terör, ülke topraklarından temizlenecek, Hakkari'nin de önü açılacak. Bunu herkesin de iyi bilmesini istiyorum. Hakkari'ye bir kereye mahsus balık vermek değil, Hakkari'ye balık tutmasını öğretecek projeleri hayata geçirerek bunu başaracağız. Hakkari'nin bakanı yok, bizim partimizden de milletvekili yok. Hakkari'nin fahri bakanı olarak kendimi ilan ediyorum. Hakkari'nin sorunu benim sorunum olacaktır.'' -Libya gezisi- Çıkışta bir gazetecinin, ''Yarın Libya'ya yapacağınız ziyaretle ilgili olarak, Libya ile eski ticaret hacmine ulaşabilir miyiz?'' sorusuna Çağlayan, şöyle yanıt verdi: ''Libya ile olan ticaret hacmimizin geçmişten daha iyi seviyeye ulaşacağını ümit ediyorum. Türkiye başından beri hep Libya'nın yanında olmuştur. Geçmişte Libyalılar'ın yanındaydı bugün de aynı... Sayın Başbakanımız bunu en net şekilde dünyada ortaya koymuş olan bir tavır sergilemiştir. Ve Libya halkının refahı huzuru ve Libya devletinin huzur ve refahı için Sayın Başbakanımız çok net bir şekilde her şeyi başından beri ortaya koymuş. Böyle bir ortamda yeni Libya Ulusal Geçiş Konseyi'nin en yakınında yine Türkiye yer almıştır. Başbakanımızla birlikte Libya'ya yaptığımız seyahatte Libya'da 4 ayrı yer gezilmiştir, Libyalı kardeşlerimizle beraber bir araya gelinmiştir. Bizden rol kapmaya çalışanların hevesleri kursaklarında kalmıştır''