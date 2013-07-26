Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, "Tencere tava çalmakla AKP'nin oylarını düşürürüz zannettiler. Yapılan bu zulmü gören milletimiz, vatandaşımız AKP'ye daha çok destek verdi" dedi.

Çağlayan Gülnar ilçesinde düzenlenen "Çay sohbeti" programında yaptığı konuşmada, ekonomik ve siyasi istikrarla Türkiye'nin her gün bulunduğu konumdan daha ileriye doğru gittiğini ifade etti.

Avrupa'da son 4 yılda 5 milyon insanın işsiz kaldığı bir dönemde Türkiye'de 6 milyon insanın iş sahibi olduğunu belirten Çağlayan, "Türkiye büyüdü. Türkiye'nin büyümesinden, gelişmesinden rahatsız olanlar, gocunanlar var. Çünkü onlar böyle bir Türkiye'ye alışık değiller. Onlar 11 yıl olduğu gibi siyasi istikrarın, ekonomik istikrarın olmadığı, 1 milyar dolar için IMF'nin kapısında beklediği bir Türkiye istiyor. Onlar yokluk, sefalet içerisinde bir Türkiye istiyor. Faiz lobisinin Türkiye'yi yeniden soyup soğana çevirmesini istiyor. Evelallah avuçlarını yalarlar" diye konuştu.

AK Parti'nin halka hizmetlerini aralıksız sürdürdüğünü anlatan Çağlayan, "Biz, bizden önceki partiler gibi, muhalefet partileri gibi halkımıza hükmetmeye değil, hizmet etmeye, hizmetkar olmaya geldik" diye konuştu.

Milletin desteği devam ettikçe AK Parti'nin hizmetlerine devam edeceğini dile getiren Çağlayan, şöyle devam etti:

"Bize milletimizin yüzde 50'si destek verdi. Türkiye'de her iki vatandaştan birinin oyunu alan parti olduk. Bunlar tencere tava çalmakla AK Parti'nin oylarını düşürürüz zannettiler. Yapılan bu zulmü gören milletimiz, vatandaşımız AK Parti'ye daha çok destek verdi. Bugün yapılan anketlerle AK Parti'nin oyu yüzde 51,5 oldu. Bunlar daha AK Parti'yi, milleti tanıyamamışlar. Seçim sandıklarında sırtı yerden kalkmayan, minderde sürekli tuş olanlar AK Parti'yi başka metotlarla yeneceklerini zannettiler. Millet bize 'devam' dediği sürece biz yolumuza devam edeceğiz. Zannediyorlar ki yine eski dönemlerle iş başına gelecekler. Milletin gözü açıldı. Artık milletimiz son olaylarla birlikte demokratik yollarla gelenlerin ancak demokratik yollarla gidebileceğini herkese gösterdi."

Çözüm sürecinden rahatsız olanların bulunduğunu belirten Çağlayan, "8 aydır artık ülkemizde şehit haberleri gelmiyor. Anaların gözyaşı dindi. Bu durum şehit kanından, terörden beslenenlerin ekmeğini, nevalesini kesti. Bunlar istiyorlar ki Türkiye eski günlere dönsün, Türkiye yeniden acı şehit haberleriyle sarsılsın. Ama başaramayacaklar. Türkiye bu süreci çözdüğü zaman kanatlanıp uçacak" ifadelerini kullandı.

Programa AK Parti Mersin Milletvekili Nebi Bozkurt, Ekonomi Bakan Yardımcısı Mustafa Sever, AK Parti İl Başkanı Mekin Merter Salt ve vatandaşlar katıldı.